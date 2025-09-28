Кавова гуща – це не лише залишок після приготування улюбленого напою, а й корисний природний ресурс для вашого саду чи підвіконня. Вона багата на азот, калій, магній та інші мікроелементи, що сприяють здоровому росту рослин.

Однак важливо знати, які саме рослини отримають користь від цього природного добрива. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Sun.

Яким рослинам підходить кавова гуща?

Кавова гуща особливо корисна для рослин, які люблять кислий ґрунт. До таких належать:

Гортензії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна змінити колір квітів з рожевого на синій, оскільки підвищується кислотність ґрунту.

Троянди – гуща сприяє енергійному росту листя та допомагає боротися з деякими хворобами, такими як фузаріозне в'янення.

Азалії – ці рослини цінують кислий ґрунт, тому кавова гуща стане для них корисним добривом.

Рододендрони – подібно до азалій, вони процвітають у кислому середовищі.

Камелії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна покращити їхній ріст і цвітіння.

Натомість квіти, які "не люблять" кислий ґрунт, будуть страждати від кавової гущі.



Кавова гуща як добриво / Фото Unsplash

Як правильно використовувати кавову гущу?

Як пояснює Ideal Home, щоб кавова гуща працювала, потрібно її правильно використовувати. Зокрема:

Сушіть гущу перед використанням, щоб уникнути розвитку плісняви. Змішуйте з компостом – додавайте кавову гущу до компостної купи, що дозволить рівномірно розподілити її по ґрунту. Не використовуйте надмірно – обмежте кількість кавової гущі до 15 – 20% від загальної маси компосту, щоб уникнути перенасичення ґрунту азотом. Уникайте використання на рослинах, які не люблять кислий ґрунт, таких як лаванда, розмарин або кактуси.

Кавова гуща – це доступний і екологічний спосіб покращити якість ґрунту та сприяти здоровому росту рослин. Однак важливо знати, які рослини отримають від неї користь, а які можуть постраждати. Правильне використання кавової гущі допоможе вам створити квітучий та здоровий сад чи підвіконня.

Як ще можна використовувати кавову гущу?