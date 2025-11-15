Як почистити камін перед зимою: сажа відпаде сама за кілька хвилин

У зимову пору грітися біля каміна – справжнє задоволення. Щоб камін приносив комфорт, а не запах кіптяви, його потрібно підготувати до холодів.

Господарі чистять камін від сажі, щоб він краще працював, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Цегляні каміни ніколи не можна очищувати агресивними хімікатами, бо вони можуть зіпсувати матеріал.

Перед початком прибирання потрібно застелити підлогу навколо каміна старою ганчіркою чи газетами, щоб не забруднити підлогу.

Як почистити камін перед зимою?

Впоратися із сажею можна доволі швидко. Потрібно вийняти дрова та зняти захисний екран. Далі все потрібно змести й пропилососити попіл та сажу зсередини. Наступний крок – це пройтися пилососом з насадкою-щітко по цеглі, щоб прибрати золу з усіх пор. На завершення треба протерти кладку вологою ганчіркою.

Після цього треба скористатися простим та дієвим засобом – розведіть теплу воду та оцет в однаковій пропорції 1:1. Далі змочіть губку й круговими рухами зверху до низу промийте внутрішню частину каміна. Для старої сажі можна використовуйте щітку.

Після очищення протріть поверхню чистою вологою ганчіркою, а потім – сухим рушником. Щоб камін швидше висохнув – відкрийте вікно. Повне очищення каміну потрібно проводити кілька разів на рік. Чим регулярнішим буде догляд, тим менше накопичуватиметься сажа у важкодоступних місцях.



Камін відчистити від сажі доволі просто / Фото Pexels

Щоб зберегти камін чистим на тривалий час, фахівці радять користуватися захисним екраном, регулярно прибирайте золу та сажу та спалюйте тільки добре висушені дрова.

Також можна спробувати метод розпалювання зверху до низу. Спочатку викладаються великі поліна, а поверх них – менші. Такий спосіб горіння дає менше диму та кіптяви, тому камін буде забруднюватися значно повільніше.

Для зберігання свіжих дров на відкритому повітрі потрібно використовувати критий навіс і уникати контакту з землею, щоб запобігти поглинанню вологи, пише MuratorDom. Дрова слід складати так, щоб між ними була циркуляція повітря, що полегшує їх висихання, наприклад, розміщуючи їх корою вниз.

Які лайфхаки варто знати?