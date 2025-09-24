Жовтень для городників є чи не останнім місяцем, коли ще можна щось посадити на зиму. Втім, саме в цю пору треба бути обережними, щоб встигнути зробити останні посадки ще до заморозків.

Дачники вже давно слідкують за фазами Місяця, щоб визначити сприятливі та невдалі дні для посадок чи будь-яких інших городніх робіт, пише 24 Канал з посиланням на Місячний календар жовтня.

Що можна садити у жовтні?

У жовтні не варто гаяти час, тому треба ретельно підготуватися до посадок, але перед цим ознайомитися із вдалими днями.

За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня; Повня : 6 жовтня;

: 6 жовтня; Спадний Місяць : 7 – 19 жовтня;

: 7 – 19 жовтня; Молодик: 20 жовтня.

У Повню до посадки братися не можна. Також рекомендовано остерігатися робіт на городі та саду в день, коли Місяць перебуватиме в Молодику. Найпродуктивнішим є Зростаючий Місяць – в цей час дозволено здійснювати різні посадки овочів та дерев. Спадний Місяць ще теж підходить для садових робіт, однак в цей період краще вже завершувати роботи.



Обирайте найкращу дату для посадки / Фото Pexels

Що посадити на грядці?

У жовтні господині садять озимий часник, щоб він встигнув вкорінитися до морозів. А ще можна садити озиму цибулю, яка дасть ранній урожай наступного року.

Дачники рекомендують після збору урожаю покращити ґрунт висіванням сидератів – житом чи гірчицею. Також можна підібрати морозостійкі сорти моркви, буряка й редиски, щоб вже в теплу пору року отримати швидкий урожай.

Що посадити в саду?

Восени найкраще висаджувати плодові дерева. Якщо не буде періоду дощів й заморозків, то саджайте яблуні, груші, сливи та вишні. Добре приживуться й вкоріняться до весни ягідні кущі – це може бути ожина, малина, смородина чи аґрус.

Городники кажуть, що ще до морозів можна пересаджувати полуницю й садити в розсаднику цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти).

