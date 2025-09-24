Календарь огородника на октябрь: что еще можно посадить на огороде и в саду
- В октябре можно сажать озимый чеснок, лук, морозостойкие сорта моркови, свеклы и редиса.
- Для сада рекомендуется высаживать плодовые деревья и ягодные кусты, а также пересаживать клубнику и сажать луковичные цветы.
Октябрь для огородников является едва ли не последним месяцем, когда еще можно что-то посадить на зиму. Впрочем, именно в эту пору надо быть осторожными, чтобы успеть сделать последние посадки еще до заморозков.
Дачники уже давно следят за фазами Луны, чтобы определить благоприятные и неудачные дни для посадок или любых других огородных работ.
Что можно сажать в октябре?
В октябре не стоит терять время, поэтому надо тщательно подготовиться к посадкам, но перед этим ознакомиться с удачными днями.
По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 5 и 22 – 31 октября;
- Полнолуние: 6 октября;
- Убывающая Луна: 7 – 19 октября;
- Новолуние: 20 октября.
В Полнолуние к посадке приступать нельзя. Также рекомендовано остерегаться работ на огороде и саду в день, когда Луна будет находиться в Новолуние. Самой продуктивной является Растущая Луна – в это время разрешено осуществлять различные посадки овощей и деревьев. Убывающая Луна еще тоже подходит для садовых работ, однако в этот период лучше уже завершать работы.
Выбирайте лучшую дату для посадки / Фото Pexels
Что посадить на грядке?
В октябре хозяйки сажают озимый чеснок, чтобы он успел укорениться до морозов. А еще можно сажать озимый лук, который даст ранний урожай в следующем году.
Дачники рекомендуют после сбора урожая улучшить почву посевом сидератов – рожью или горчицей. Также можно подобрать морозостойкие сорта моркови, свеклы и редиса, чтобы уже в теплое время года получить быстрый урожай.
Что посадить в саду?
Осенью лучше всего высаживать плодовые деревья. Если не будет периода дождей и заморозков, то сажайте яблони, груши, сливы и вишни. Хорошо приживутся и укоренятся до весны ягодные кусты – это может быть ежевика, малина, смородина или крыжовник.
Огородники говорят, что еще до морозов можно пересаживать клубнику и сажать в питомнике луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты).
Что бросить в лунку, чтобы клубника лучше росла?
В октябре еще разрешается пересаживать клубнику, поэтому добавление компоста или перегноя в лунку улучшает структуру почвы, удержание влаги и обеспечивает медленное питание корней.
- Использование удобрений с балансом N-P-K стимулирует рост корней и обеспечивает здоровый старт вегетации.