Завдяки місячному календарю на жовтень вдасться обрати найкращий час для виконання справ, пише 24 Канал.

Читайте також Секрети бабусь: в які дні краще не квасити капусту, аби вона не були слизькою

Які дні у жовтні є небезпечними?

За словами астрологів, космічні процеси та рух планет впливають на людей. Саме тому потрібно знати, які ж дні є позитивними для нас, а які – проблемними.

Зростаючий Місяць : 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

Повня : 6 жовтня;

Спадний Місяць : 7 – 19 жовтня;

Молодик: 20 жовтня.

Коли Місяць перебуває у Повні, то братися за важливі справи не варто. У цей день може відчуватися напруження, емоційна нестабільність чи втома. Краще 6 жовтня відпочивати та не займатися чимось важливим.



У Повню не можна братися за справи / Фото Pexels

Молодик також не є хорошим днем, бо в цей час люди часто відчувають занепад фізичних й духовних сил. Краще 20 жовтня присвятити день відновленню.

Зростаючий Місяць є найпродуктивнішим. У період з 1 – 5 та з 22 – 31 жовтня можна починати нові справи, здійснювати дорогі покупки чи планувати поїздки.

У Спадний Місяць з 7 по 19 жовтня потрібно завершувати завдання й підбивати підсумки зробленого. Астрологи радять виконувати дрібні справи, наводити порядок, але не здійснювати ніяких починань.

До слова, більше дізнатися про вплив Місяця на долю людини можна у нашому загальному календарі на жовтень.