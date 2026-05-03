Можуть захопити сад: 4 рослини, які не можна садити на ділянці

Інвазивні рослини – це немісцеві види, які можуть створювати серйозні проблеми на ділянці. Річ у тому, що вони швидко розростаються, витісняють інші культури і можуть буквально захопити територію.

Що цікаво, серед таких рослин є популярні трави, які багато хто вирощує у своєму саду, пише Gardening Know How. Ароматні трави можна висаджувати, проте достатньо лише контролювати їхній ріст або ж обрати безпечніший спосіб вирощування.

У чому проблема інвазивних рослин?

Інвазивні рослини ростуть швидше за інші та активно поширюються, витісняючи місцеві види. Вони можуть давати багато насіння, мають потужну кореневу систему й легко приживаються навіть на бідних чи порушених ґрунтах.

Крім того, вони виділяють речовини, які пригнічують сусідні рослини. Тому якщо не контролювати ситуацію, то такі культури швидко займуть грядки й можуть поширитися за межі ділянки.

Які рослини є інвазивними?

М’ята

Це одна з найагресивніших трав. Попри приємний аромат і широке застосування на кухні, м’ята здатна дуже швидко заполонити усю ділянку.

Її коріння активно розповзаються, а пагони, що торкаються до ґрунту – легко вкорінюються. Навіть невеликий залишок кореня може дати початок новій рослині. Саме тому м’яту рекомендують садити виключно у контейнерах.

Меліса

Рослина активно розмножується насінням, яке легко розсіюється по ділянці. Щоб цього уникнути її можна вирощувати в приміщенні чи стежити за рослиною на грядці, вчасно видаляючи квіти, не даючи сформуватися насінню.



Меліса є інвазивною рослиною / Фото Pexels

Орегано

Ця рослина теж може поводитися досить агресивно. Орегано швидко розростається, утворюючи щільні «килимки». Щоб стримати ріст орегано, рослину потрібно регулярно обрізати або вирощувати у контейнерах.

Фенхель

Він швидко розмножується насінням і швидко приживається, особливо в м’якому кліматі. Якщо не контролювати процес, то він може заполонити грядки.

Крім того, фенхель має один нюанс – здатність до перехресного запилення з кропом, що впливає на смак рослини. Щоб уникнути небажаного поширення, варто вчасно зрізати квіти до утворення насіння.

Найпростіший спосіб тримати трави під контролем – це вирощувати у контейнерах. У них мають бути дренажні отвори, а на дні – шар матеріалу для відведення води.

Для горщикових рослин ґрунт засипають звичайний, а тоді висаджують траву. Раз на один – два роки такі рослин потрібно ділити, щоб не допустити надмірного розростання.

Зверніть увагу, що деякі популярні рослини, такі як гіацинт, пуансетія, клематис, амариліс та ірис, містять токсичні речовини, які можуть бути небезпечними для людей і тварин, пише Good Housekeeping. Садові рослини, такі як аконіт, олеандр, конвалія, рута садова, наперстянка й бругмансія, можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, тому їх варто уникати.

Які є ще поради для дачників?

Садівники рекомендують садити настурції, які відлякують слимаків і захищають урожай. Річ у тому, що слимаки просто не можуть ніяк насититися листям, тому інші рослини на грядках їх цікавлять менше.

Бузина, обліпиха, ягода годжі, аґрус та орегонський виноград добре ростуть на бідних ґрунтах і не потребують ідеальних умов. Ці чагарники адаптуються до різних типів ґрунту та мають різні вимоги до вологості і дренажу.