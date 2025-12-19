Що подарувати чоловікові, якому нічого не треба: практичні поради
- Експерти радять дарувати персоналізовані предмети або технологічні аксесуари, щоб подарунок мав емоційну цінність.
- Досвід, такий як спільні майстер-класи або поїздки, може бути ціннішим за фізичний подарунок.
Навіть якщо ваш чоловік стверджує, що йому нічого не треба, це не означає, що йому не сподобається увага та сюрприз. Експерти з подарунків радять звертати увагу не на саму річ, а на емоції та користь, які вона приносить – наприклад, унікальний предмет, новий досвід чи персоналізовану дрібницю, що запам'ятається вам обом.
Цікавими ідеями поділилося видання The Guardian, передає 24 Канал.
Що подарувати тому, кому "нічого не треба"?
Насправді існує безліч подарунків, які порадують навіть тих, кому "нічого не потрібно". Серед них:
- Персоналізовані предмети
Персоналізація робить будь-який подарунок унікальним і показує, що ви витратили час на його підбір. Це можуть бути кружки з фото спільних моментів, що кожного ранку нагадуватимуть про ваші спогади, або гравірування на склянках, браслетах, ключницях чи годинниках з ініціалами чи особливим написом. Такі дрібниці, на перший погляд, прості, додають емоційної цінності, бо перетворюють звичайний предмет у пам'ятний.
- Техно‑аксесуари
Гаджети й технології завжди цікаві, навіть для тих, хто є фанатом техніки. Портативні колонки дозволяють слухати улюблену музику де завгодно, а портативні проєктори перетворюють звичайну кімнату на домашній кінотеатр.
- Досвід замість речі
Іноді найцінніший подарунок – це спільний досвід, а не фізичний предмет. Це може бути:
- квиток на майстер‑клас з гончарства, кулінарії або навіть бариста‑навичок, де можна провести час разом і навчитися чомусь новому;
- спільна поїздка на вихідні або незвичайна екскурсія залишить яскраві спогади, які збережуться надовго. Головне, що такий подарунок не займає місця вдома і дарує емоції, які з часом стають ще ціннішими.
Головне – це сенс подарунка. Навіть найпростіші речі можуть здивувати, якщо вони персоналізовані або насичені спільними спогадами та почуттями.
Що подарувати чоловікові, якому нічого не треба / Фото Unsplash
Що ще варто врахувати?
Як пише Vogue, думайте про його стиль життя: активний, спокійний, технічний, творчий – це допоможе підібрати подарунок, який справді знадобиться. Маленькі приємності працюють краще за великі дорогі подарунки: навіть символічна дрібниця може стати улюбленою. Подарунок з історією: якщо він пов'язаний з вашим спільним спогадом, він стає безцінним. Комбінації: маленький фізичний подарунок + досвід = подвійна радість.
