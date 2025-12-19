Цікавими ідеями поділилося видання The Guardian, передає 24 Канал.

Що подарувати тому, кому "нічого не треба"?

Насправді існує безліч подарунків, які порадують навіть тих, кому "нічого не потрібно". Серед них:

Персоналізовані предмети

Персоналізація робить будь-який подарунок унікальним і показує, що ви витратили час на його підбір. Це можуть бути кружки з фото спільних моментів, що кожного ранку нагадуватимуть про ваші спогади, або гравірування на склянках, браслетах, ключницях чи годинниках з ініціалами чи особливим написом. Такі дрібниці, на перший погляд, прості, додають емоційної цінності, бо перетворюють звичайний предмет у пам'ятний.

Техно‑аксесуари

Гаджети й технології завжди цікаві, навіть для тих, хто є фанатом техніки. Портативні колонки дозволяють слухати улюблену музику де завгодно, а портативні проєктори перетворюють звичайну кімнату на домашній кінотеатр.

Досвід замість речі

Іноді найцінніший подарунок – це спільний досвід, а не фізичний предмет. Це може бути:

квиток на майстер‑клас з гончарства, кулінарії або навіть бариста‑навичок, де можна провести час разом і навчитися чомусь новому;

з гончарства, кулінарії або навіть бариста‑навичок, де можна провести час разом і навчитися чомусь новому; спільна поїздка на вихідні або незвичайна екскурсія залишить яскраві спогади, які збережуться надовго. Головне, що такий подарунок не займає місця вдома і дарує емоції, які з часом стають ще ціннішими.

Головне – це сенс подарунка. Навіть найпростіші речі можуть здивувати, якщо вони персоналізовані або насичені спільними спогадами та почуттями.



Що подарувати чоловікові, якому нічого не треба / Фото Unsplash

Що ще варто врахувати?

Як пише Vogue, думайте про його стиль життя: активний, спокійний, технічний, творчий – це допоможе підібрати подарунок, який справді знадобиться. Маленькі приємності працюють краще за великі дорогі подарунки: навіть символічна дрібниця може стати улюбленою. Подарунок з історією: якщо він пов'язаний з вашим спільним спогадом, він стає безцінним. Комбінації: маленький фізичний подарунок + досвід = подвійна радість.

