Что подарить мужчине, которому ничего не надо: практические советы

Даже если ваш мужчина утверждает, что ему ничего не надо, это не значит, что ему не понравится внимание и сюрприз. Эксперты по подаркам советуют обращать внимание не на саму вещь, а на эмоции и пользу, которые она приносит – например, уникальный предмет, новый опыт или персонализированную мелочь, которая запомнится вам обоим.

Интересными идеями поделилось издание The Guardian, передает 24 Канал.

Что подарить тому, кому "ничего не надо"?

На самом деле существует множество подарков, которые порадуют даже тех, кому "ничего не нужно". Среди них:

Персонализированные предметы

Персонализация делает любой подарок уникальным и показывает, что вы потратили время на его подбор. Это могут быть кружки с фото совместных моментов, что каждое утро будут напоминать о ваших воспоминаниях, или гравировка на стаканах, браслетах, ключницах или часах с инициалами или особой надписью. Такие мелочи, на первый взгляд, простые, добавляют эмоциональной ценности, потому что превращают обычный предмет в памятный.

Техно-аксессуары

Гаджеты и технологии всегда интересны, даже для тех, кто является фанатом техники. Портативные колонки позволяют слушать любимую музыку где угодно, а портативные проекторы превращают обычную комнату в домашний кинотеатр.

Опыт вместо вещи

Иногда самый ценный подарок – это совместный опыт, а не физический предмет. Это может быть:

билет на мастер-класс по гончарству, кулинарии или даже бариста-навыкам, где можно провести время вместе и научиться чему-то новому;

по гончарству, кулинарии или даже бариста-навыкам, где можно провести время вместе и научиться чему-то новому; совместная поездка на выходные или необычная экскурсия оставит яркие воспоминания, которые сохранятся надолго. Главное, что такой подарок не занимает места дома и дарит эмоции, которые со временем становятся еще ценнее.

Главное – это смысл подарка. Даже самые простые вещи могут удивить, если они персонализированы или насыщены совместными воспоминаниями и чувствами.



Что подарить мужчине, которому ничего не надо / Фото Unsplash

Что еще стоит учесть?

Как пишет Vogue, думайте о его стиле жизни: активный, спокойный, технический, творческий – это поможет подобрать подарок, который действительно понадобится. Маленькие приятности работают лучше больших дорогих подарков: даже символическая мелочь может стать любимой. Подарок с историей: если он связан с вашим общим воспоминанием, он становится бесценным. Комбинации: маленький физический подарок + опыт = двойная радость.

