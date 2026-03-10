Шапочки для душу тепер використовують на кухні: геніальний лайфхак

Більшість з нас купують шапочки для душу винятково за потреби, проте вони можуть знадобитися в зовсім іншому випадку. До прикладу, господині з’ясували, що такі шапочки корисні не лише для волосся, але для зберігання продуктів.

Такі шапочки допоможуть зменшити використання харчової плівки, пишуть "Добрі новини". Їхня перевага полягає в тому, що вони придатні для багаторазового використання.

Як використовувати шапочки для душу?

Часто трапляється ситуація, коли каструлю з кришкою складно помістити у холодильник через високу ручку. У такому випадку шапочка для душу може стати зручною альтернативою. Більшість використовують харчову плівку, але після першого застосування вона рветься чи деформується, тому доводиться знову все упаковувати.

Шапочки для душу чи захисний козирок для купання можна придбати на Prom.

А от шапочка для душу вважається практичнішим варіантом. Вона більша за розміром, міцніша й краще зберігає форму. Навіть якщо шапочка забрудниться, то її можна обережно протерти вологою губкою чи серветкою, висушити й почати знову використовувати.



Шапочкою для душу можна закрити об'ємну салатницю / Фото Pinterest

Завдяки еластичній резинці шапочка щільно фіксується на посуді, виконуючи роль кришки. Використовувати її можна для накривання будь-яких страв чи салатів, а ще вона корисна під час маринування м’яса. Шапочка буде добре триматися на мисці та не дасть запахам поширюватися холодильником та вбиратися в інші продукти.

А от харчову плівку можна використовувати для зберігання бананів, усунення протягів, збереження столових приборів, накривання полиць холодильника, захисту косметичних банок і приготування яєць пашот, пише Express. У цьому випадку плівка стане в пригоді набагато краще, ніж з накриванням продуктів.

Які ще лайфхаки потрібно знати?