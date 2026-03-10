Шапочки для душа теперь используют на кухне: гениальный лайфхак

Большинство из нас покупают шапочки для душа исключительно по необходимости, однако они могут понадобиться в совершенно другом случае. К примеру, хозяйки выяснили, что такие шапочки полезны не только для волос, но для хранения продуктов.

Такие шапочки помогут уменьшить использование пищевой пленки, пишут "Добрые новости". Их преимущество заключается в том, что они пригодны для многократного использования.

Как использовать шапочки для душа?

Часто случается ситуация, когда кастрюлю с крышкой сложно поместить в холодильник из-за высокой ручки. В таком случае шапочка для душа может стать удобной альтернативой. Большинство используют пищевую пленку, но после первого применения она рвется или деформируется, поэтому приходится снова все упаковывать.

А вот шапочка для душа считается более практичным вариантом. Она больше по размеру, прочнее и лучше сохраняет форму. Даже если шапочка испачкается, то ее можно осторожно протереть влажной губкой или салфеткой, высушить и начать снова использовать.



Шапочкой для душа можно закрыть объемную салатницу / Фото Pinterest

Благодаря эластичной резинке шапочка плотно фиксируется на посуде, выполняя роль крышки. Использовать ее можно для накрывания любых блюд или салатов, а еще она полезна во время маринования мяса. Шапочка будет хорошо держаться на миске и не даст запахам распространяться по холодильнику и впитываться в другие продукты.

А вот пищевую пленку можно использовать для хранения бананов, устранения сквозняков, сохранения столовых приборов, накрывания полок холодильника, защиты косметических банок и приготовления яиц пашот, пишет Express. В этом случае пленка пригодится гораздо лучше, чем с накрыванием продуктов.

Какие еще лайфхаки нужно знать?