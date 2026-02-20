Чим протерти екран телевізора: безпечні варіанти, які його не пошкодять

Екран телевізора часто вкривається пилом, розводами чи відбитками пальців. Техніка притягує бруд як магніт, тому її варто ретельно очищувати. Телевізори збирають пил через електромагнітні хвилі, тому перед витиранням екрана варто знати кілька важливих правил.

Перед прибиранням потрібно вимкнути телевізор з розетки, пише NV. На темному екрані краще помітно забруднення, тому витирати його, коли він увімкнений – не варто.

Чим протирати екран телевізора?

Для очищення підходить м’яка мікрофібра. Бажано мати окрему серветку, якою завжди буде очищуватися телевізор. Це важливий момент, бо на тканині не має бути жодних крихт, які можуть залишити подряпини.

Засоби для скла з аміаком чи спиртом використовувати не можна, бо вони здатні пошкодити покриття екрана. Фахівці застерігають від розпилювання рідини на дисплеї. Волога, яка потрапить під рамку, може спричинити проблеми.



Екран телевізора легко очистити / Фото Pexels

Сучасні LCD та плазмові панелі потребують делікатного підходу. Їх можна протирати тільки мікрофіброю чи зволоженою дистильованою водою. Натиск має бути мінімальним, щоб не пошкодити рідкі кристали. Плазму краще витирати через 15 – 20 хвилин після вимкнення.

Екран краще протирати у двох напрямках – горизонтально, а потім вертикально. Жирні сліди можна придбати спеціальними серветками для електроніки чи злегка змоченою мікрофіброю. Не забувайте про задню панель та вентиляційні отвори, бо саме там зазвичай накопичується найбільше пилу.

Пульт постійно контактує з руками та стає найзабрудненішим предметом у кімнаті. Тому спочатку треба вийняти батарейки, витрусити всі крихти, а тоді протерти поверхню дезінфікуючою серветкою.

Для збереження охайного вигляду телевізора достатньо проводити очищення приблизно раз на тиждень. Головне не використовувати жодної агресивної хімії. Аміак, спирт чи ацетон – вороги екрана.

Які прилади треба вимикати з розетки перед сном?

Електрики рекомендують відключати з розеток перед сном електричні обігрівачі, смартфони, комп'ютери, електроніку на літій-іонних батареях, кухонну техніку та інструменти для волосся, щоб уникнути пожежі або зайвого споживання електроенергії, пише Real Simple.

Електричні обігрівачі є основною причиною пожеж у житлових будинках, а електроніка на літій-іонних батареях під час заряджання може перегріватися та створювати ризик займання.

