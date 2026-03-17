Березневий догляд за півоніями: секрети від садівників для пишного росту

Пишне цвітіння півонії закладається на початку весни. Завдяки правильному догляду кущі можуть цвісти й рости на одному місці десятиліттями.

Сезон цвітіння півоній припадає на травень, тому до цього часу треба зробити кілька основних кроків, пише Radio Club.

Що потрібно зробити з півоніями у березні?

Спочатку треба прибрати навколо куща залишки минулорічного листя й зимове укриття. Обов’язково варто позбутися від старих пагонів, які можуть бути хворими на сіру гниль – найгіршого ворога півоній.

Далі треба приступити до розпушування землі навколо куща глибиною 5 сантиметрів. Радіус розпушування повинен становити 20 – 30 сантиметрів від центру. Завдяки цій дії коріння отримає кисень після зимового застою.

Перше підживлення

Для формування великих бутонів півоніям потрібні сили. Після появи перших паростків навколо куща садівники розсипають добрива (аміачну селітру чи вже готову суміш для квітів). Азот допомагає наростити зелену масу, а калій відповідає за вигляд квітів. Якщо весна суха, то добриво потрібно обов’язково розчиняти у воді чи полити кущ після внесення добрив.



Підживлення позитивно вплине на ріст півоній

Профілактика від хвороб

Садівники кажуть, що ранньовеснана обробка сприяє тому, що впродовж року півонії не захворіють. Тому як тільки пагони досягнуть 5 – 10 сантиметрів висоти, їх кроплять навколо фунгіцидами (бордоська рідина, "Максим" чи "Хорус"). Така обробка допоможе захистити кущ від грибкових захворювань.

Обрізка різних видів півоній

Трав’янисті півонії. Обрізати цей вид півоній потрібно восени, тому навесні їх не треба чіпати. Краще приберіть старе листя, оскільки воно джерело грибкових інфекцій.

Кущові півонії. Для цих півоній весняна обрізка має бути мінімальною. Видалити треба лише сухі, поломані чи пошкоджені морозом гілки до першої живої бруньки. Пам’ятайте, що квіти з’являються на верхівках пагонів минулого року, тому сильна обрізка може позбавити цвітіння.

Гібриди. Суміш окремих видів обрізають так само як трав’янисті (під корінь). Після цього кущі слід обробити фунгіцидом (підійде мідний купорос), щоб уникнути захворювань.

Які троянди можна посадити навесні?

Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються своєю красою, стійкістю до хвороб та непримхливістю у догляді, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Ці сорти добре ростуть на освітлених ділянках з поживним ґрунтом і не потребують багато догляду, що робить їх ідеальною окрасою для саду.

