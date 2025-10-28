5 помилок, через які газон за зиму загине: дачники про них не знають

Осінь приносить на дачну ділянку холод та жовте листя, що починає опадати з дерев, і залишає багатьох садівників із запитанням, що ж робити з газоном напередодні морозів.

Восени в газону з'являються зовсім інші потреби, ніж влітку. І для того, аби трава добре перезимувала та тішила зеленню вже наступної весни, потрібно уникнути кількох поширених помилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Чайна заварка – "скарб" для рослин: ось яку користь вона дає

Які помилки можуть призвести до загибелі загону?

Якщо почати приготування газону до осені та зими якомога раніше – це дасть траві більше часу для того, аби адаптуватися до зниження температур та спокійно перезимувати. Втім, підготовка газону до холодів не обмежується тільки згрібанням листя.

І ось кілька помилок, яких варто уникати.

Не косити траву

Чимало людей вважають, що коли починається осінь, звичне косіння можна вже відкласти аж до наступної весни – особливо враховуючи те, що в жовтні ріст газону суттєво сповільнюється. Втім, залежно від погоди, восени ріст газону може продовжуватися – і весь цей час він потребує косіння.

Скошування трави допомагає захистити її від хвороб, адже більше повітря потрапляє до ґрунту. Окрім того, короткий газон потребує менше води, і в нього краще розвивається коріння.



Газон восени слід й надалі косити / Фото Pexels

Забувати про мульчування

Мульчування – це додавання шару сухого листя, тирси чи кори навколо основи рослин, аби вони пережили низькі температури. І багато дачників помилково вважають, що лише дерева та кущі потребують мульчування.

Втім, газон також може постраждати від морозів, тож про мульчування слід подбати заздалегідь.

Не підживлювати

Для того, аби добре перезимувати, траві потрібно наростити міцне та здорове коріння. І під час осіннього догляду за газоном не зайвим буде підживити його, аби підсилити цей ріст. Втім, вносити підживлення доцільно лише на початку осені.

До речі, знайти добрива для газону за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Припинити полив

Восени газон все ще потребує води, як і в інші пори року – тож через те, що на вулиці стало прохолодніше, полив припиняти не потрібно. Аж до заморозків полив буде дуже доречний, хоч трава й не потребуватиме стільки ж води, як і влітку.

Забувати про профілактику грибків

Осінь – це саме та пора року, коли грибки мають найкращу можливість захопити ваш газон. Тож якщо знехтувати профілактикою, увесь зелений покрив на подвір'ї може за лічені тижні зійти нанівець, пише Homes & Gardens.

Експерти радять наносити восени на газон рідкий фунгіцид, аби рідина просочилася крізь траву та потрапила до коренів газону, аби знищити грибок.

Що потрібно знати про догляд за садом восени?