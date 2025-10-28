5 ошибок, из-за которых газон за зиму погибнет: дачники о них не знают

Осень приносит на дачный участок холод и желтые листья, начинающие опадать с деревьев, и оставляет многих садоводов с вопросом, что же делать с газоном накануне морозов.

Осенью у газона появляются совсем другие потребности, чем летом. И для того, чтобы трава хорошо перезимовала и радовала зеленью уже следующей весной, нужно избежать нескольких распространенных ошибок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие ошибки могут привести к гибели забора?

Если начать приготовление газона к осени и зиме как можно раньше – это даст траве больше времени для того, чтобы адаптироваться к снижению температур и спокойно перезимовать. Впрочем, подготовка газона к холодам не ограничивается только сгребанием листьев.

И вот несколько ошибок, которых следует избегать.

Не косить траву

Многие считают, что когда начинается осень, привычное кошение можно уже отложить до следующей весны – особенно учитывая то, что в октябре рост газона существенно замедляется. Впрочем, зависимости от погоды, осенью рост газона может продолжаться – и все это время он нуждается в кошении.

Скашивание травы помогает защитить ее от болезней, ведь больше воздуха попадает в почву. Кроме того, короткий газон требует меньше воды, и у него лучше развиваются корни.



Газон осенью следует и в дальнейшем косить / Фото Pexels

Забывать о мульчировании

Мульчирование – это добавление слоя сухих листьев, опилок или коры вокруг основания растений, чтобы они пережили низкие температуры. И многие дачники ошибочно считают, что только деревья и кусты нуждаются в мульчировании.

Впрочем, газон также может пострадать от морозов, поэтому о мульчировании следует позаботиться заранее.

Не подкармливать

Для того, чтобы хорошо перезимовать, траве нужно нарастить крепкие и здоровые корни. И во время осеннего ухода за газоном не лишним будет подкормить его, чтобы усилить этот рост. Впрочем, вносить подкормки целесообразно только в начале осени.

Прекратить полив

Осенью газон все еще нуждается в воде, как и в другие времена года – поэтому из-за того, что на улице стало прохладнее, полив прекращать не нужно. Вплоть до заморозков полив будет очень уместен, хотя трава и не потребует столько же воды, как и летом.

Забывать о профилактике грибков

Осень – это именно то время года, когда грибки имеют лучшую возможность захватить ваш газон. Поэтому если пренебречь профилактикой, весь зеленый покров во дворе может за считанные недели сойти на нет, пишет Homes & Gardens.

Эксперты советуют наносить осенью на газон жидкий фунгицид, чтобы жидкость просочилась сквозь траву и попала к корням газона, чтобы уничтожить грибок.

