Антуріум почне рости набагато краще: чим його підживити навесні

У народі антуріум називають "чоловічим щастям". Ця рослина дуже красиво виглядає, тому часто з’являється в інтер’єрі багатьох помешкань. Декоративні листки та яскраві квіти можуть цвісти увесь рік, тому навесні потрібно приділити вазону трішки уваги.

Рослина буде рясно цвісти, якщо її регулярно підживлювати, пишуть "Добрі новини". Квітникарі вже знають про найкраще добриво, тож радо ним діляться з іншими.

Читайте також Які рослини підходять для маленьких квартир, де мало місця та світла: порада відомого експерта

Чим підживити артуріум?

Серед корисних елементів квітникарі виділяють вітамін В5 (пантотенову кислоту). Він бере участь у процесах обміну речовин, сприяє утворенню біологічно активних сполук, підтримує фотосинтез та зміцнює рослину, стимулюючи її розвиток.

Приготувати живильний розчин дуже просто. Для цього достатньо розчинити 1 грам вітаміну B5 в 1 літрі води. Отриманим засобом потрібно обприскувати листя двічі на місяць.

Такий систематичний догляд та вчасне внесення поживних речовин – основа здорового вигляду й пишного цвітіння. Проте на стан рослини впливають і умови утримання.



Прості правила догляду за антуріумом

Антуріум походить з тропічних лісів, тому потребує підвищеної вологості повітря. Сухе середовище в період опалення може спричинити пожовтіння листя й обпадання бутонів.

Щоб цього уникнути, варто регулярно обприскувати рослину відстояною водою кімнатної температури, уникаючи потрапляння вологи на квіти.

Досвідчені квітникарі кажуть, що можна створити комфортний мікроклімат, якщо поставити горщик на піддон з вологим керамзитом або мохом. Важливо лише, щоб дно горщика не контактувало з водою – це допоможе уникнути надмірного зволоження кореневої системи.

До слова, антуріму потрібне розсіяне світло – прямі сонячні промені для нього шкідливі, пише Morele. Що стосується температури, то оптимальний діапазон для "чоловічого щастя" – 20 – 25 градусів. Вода повинна бути кімнатної температури, для підживлення можна додати трішки лимонного соку.

Що ще варто знати про рослини?