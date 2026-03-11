Ідеальне натуральне добриво: як деревний попіл знищує шкідників на рослинах

Березень вважається особливим періодом для саду, тож дії ії садівника в цей час можуть суттєво вплинути на майбутній урожай. Серед багатьох весняних справ, особливу увагу варто звернути на використання деревного попелу.

Це натуральне добриво не лише підживлює рослини, але й допомагає зменшити кислотність ґрунту й діє як природний антисептик, пише "Апостроф". Внесення попелу на початку весни допомагає рослинам легше розпочати вегетативний сезон.

У деревному попелі міститься багато корисних елементів, зокрема фосфор, кальцій, калій, а також залізо, цинк, магній та марганець. Усі ці елементи покращують структуру ґрунту, сприяють його розкисленню й допомагають захистити рослини від шкідників.

Як використовувати попіл як добриво?

Під час висаджування розсади у кожну лунку можна додати 1,5 ложки попелу. Його також застосовують для підживлення рослин. Для цього 300 – 500 грамів деревної золи варто розвести у воді.

Навесні попіл можна вносити під плодові дерева та кущі. На один квадратний метр площі саду варто розсипати до 150 грамів попелу. Та для кращого результату його радять поєднувати з торфом. У такому випадку ґрунт отримає не лише поживні речовини, але й розкислення.

Для овочевих культур використовують 100 – 150 грамів попелу на квадратний метр, а для картоплі – 60 – 100 грамів. Бобовим культурам треба трохи більше добрива – до 200 грамів.



Дачники активно використовують деревний попіл / Фото Pexels

Як використовувати попіл в боротьбі зі шкідниками?

Деревний попіл також допомагає боротися зі шкідниками та деякими хворобами. Вологе березневе середовище є сприятливим для розвитку грибкових спор, проте лужна реакція попелу робить ці умови несприятливими. Використовувати попіл можна двома способами – обпудрюванням та обприскуванням.

На полуниці часто можуть бути ознаки сірої гнилі. Щоб знищити її, кущі ягід треба обпудрити попелом. Для цього використовують 10 – 15 грамів на одну рослину. Вже після кількох таких обробок проблема зникає.

Для створення розчину потрібно у 3 літрах води розвести 300 грамів попелу й прокип’ятити суміш 30 хвилин. Після цього рідину треба залишити для настоювання на 6 годин. Тоді до цього розчину додають ще 30 грамів натертого господарського мила й доводять об’єм водою до 10 літрів, проціджують й використовують для обробки рослин. Засіб чудово бореться з борошнистою росою на огірках, аґрусі та смородині.

Як ще використовувати попіл?

Про це мало хто знає, але попіл має таку ж саму дію, як і харчова сода, бо має властивість вбирати неприємні запахи, пише Martha Stewart. Поставте невелику відкриту ємність з сухим попелом у коморі, підвалі чи іншому місці, де накопичується затхлий запах. Через деякий час повітря стане свіжим без хімічних ароматизаторів.

Також попіл підійде в догляді за грилем та металевими аксесуарами на відкритому повітрі. Паста з попелу та води легко видаляє нагар і забруднення решіток та інструментів.

Що ще варто знати садівникам?