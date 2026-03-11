Идеальное натуральное удобрение: как древесная зола уничтожает вредителей на растениях

Март считается особым периодом для сада, поэтому действия садовода в это время могут существенно повлиять на будущий урожай. Среди многих весенних дел, особое внимание стоит обратить на использование древесной золы.

Это натуральное удобрение не только подпитывает растения, но и помогает уменьшить кислотность почвы и действует как природный антисептик, пишет "Апостроф". Внесение золы в начале весны помогает растениям легче начать вегетативный сезон.

В древесной золе содержится много полезных элементов, в частности фосфор, кальций, калий, а также железо, цинк, магний и марганец. Все эти элементы улучшают структуру почвы, способствуют ее раскислению и помогают защитить растения от вредителей.

Как использовать золу как удобрение?

Во время высадки рассады в каждую лунку можно добавить 1,5 ложки золы. Ее также применяют для подкормки растений. Для этого 300 – 500 граммов древесной золы следует развести в воде.

Весной золу можно вносить под плодовые деревья и кусты. На один квадратный метр площади сада стоит рассыпать до 150 граммов золы. Но для лучшего результата ее советуют сочетать с торфом. В таком случае почва получит не только питательные вещества, но и раскисление.

Для овощных культур используют 100 – 150 граммов золы на квадратный метр, а для картофеля – 60 – 100 граммов. Бобовым культурам надо немного больше удобрения – до 200 граммов.



Дачники активно используют древесную золу / Фото Pexels

Как использовать золу в борьбе с вредителями?

Древесная зола также помогает бороться с вредителями и некоторыми болезнями. Влажная мартовская среда является благоприятной для развития грибковых спор, однако щелочная реакция пепла делает эти условия неблагоприятными. Использовать золу можно двумя способами – опудриванием и опрыскиванием.

На клубнике часто могут быть признаки серой гнили. Чтобы уничтожить ее, кусты ягод надо опудрить пеплом. Для этого используют 10 – 15 граммов на одно растение. Уже после нескольких таких обработок проблема исчезает.

Для создания раствора нужно в 3 литрах воды развести 300 граммов золы и прокипятить смесь 30 минут. После этого жидкость надо оставить для настаивания на 6 часов. Тогда к этому раствору добавляют еще 30 граммов натертого хозяйственного мыла и доводят объем водой до 10 литров, процеживают и используют для обработки растений. Средство прекрасно борется с мучнистой росой на огурцах, крыжовнике и смородине.

Как еще использовать золу?

Об этом мало кто знает, но пепел имеет такое же действие, как и пищевая сода, потому что имеет свойство впитывать неприятные запахи, пишет Martha Stewart. Поставьте небольшую открытую емкость с сухим пеплом в кладовке, подвале или другом месте, где накапливается затхлый запах. Через некоторое время воздух станет свежим без химических ароматизаторов.

Также пепел подойдет в уходе за грилем и металлическими аксессуарами на открытом воздухе. Паста из пепла и воды легко удаляет нагар и загрязнения решеток и инструментов.

