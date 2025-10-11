Волоські горіхи без цвілі та гіркоти: 3 секрети їхнього зберігання
- Для тривалого зберігання волоських горіхів рекомендується використовувати прохолодні та сухі місця, такі як холодильник або морозилка, щоб уникнути гіркоти та плісняви.
- Очищені горіхи слід зберігати у герметичних контейнерах, які захищатимуть їх від вологи та сторонніх запахів, а також можна додати лавровий лист для запобігання плісняві.
Волоські горіхи здатні добре зберігатися увесь рік, але для того, щоб вони не гірчили й були без плісняви, потрібно знати кілька секретів. У горіхах високий вміст живу, тому вони можуть почати швидко псуватися у вологості й теплі.
Горіхи зможуть довго простояти, якщо зберігати їх в прохолодному й сухому місці, подалі від світла, пише 24 Канал з посиланням на Sante +. Господині радять зберігати їх у бавовняному мішечку чи герметичному контейнері.
Серед всіх можливих місць, експерти визначили 3 найкращі варіанти для зберігання волоських горіхів.
Де зберігати волоські горіхи?
Зберігання при кімнатній температурі
У герметичному контейнері можна зберігати вже почищені волоські горіхи. Закрита ємність захистить ядра від вологи та повітря. Деякі господині навіть кладуть в банку лавровий лист, який діє як репелент проти комах та жучків. А ще він допомагає запобігти плісняві.
Контейнер з горіхами слід тримати подалі від тепла й вологи, щоб зберегти смак. Втім, зберігання горіхів у контейнері ефективний лише на кілька місяців.
Зберігання у холодильнику
Сповільнити процес окислення можна завдяки зберіганню горіхів у холодильнику. Очищені горіхи насипте у контейнер та щільно закрийте кришкою, щоб вони не вбирали сторонніх запахів продуктів. У холодильнику горіхи здатні простояти хоч всю зиму.
Волоські горіхи можна зберігати в холодильнику / Фото Pexels
Зберігання у морозилці
Розмістіть горіхи в герметичний пакет чи розділіть у кілька невеличких й поставте у морозилку. У такий спосіб горіхи можуть зберігатися увесь рік.
Якщо горіхи пахне гіркою олією, то це пряма ознака того, що він вже зіпсувався. Темно-коричневі на вигляд горіхи також є непридатними до споживання.
Експертка Марта Стюарт розповіла про термін придатності різних горіхів. Мигдаль зберігається 1 рік, пекан – 4 місяці, волоські горіхи – 3 місяці, арахіс, лісові горіхи кеш'ю, фісташки та макадамія – 6 місяців. Волоські горіхи не обов'язково очищати. Вони можуть зберігатися навіть в шкаралупі.
Щоб вони якомога довше залишалися свіжими – їх потрібно вимити й розкласти на деко у включеній духовці, щоб підсушити їх та знезаразити. Без сушки горіхи будуть гірше зберігатися, бо зайва волога стане причиною псування.
Як зберігати цибулю та часник?
Цибулю та часник слід зберігати в паперових пакетах у прохолодному, темному місці для запобігання гниттю.
Овочам потрібна достатня кількість повітря, щоб залишатися сухими. У закритому приміщенні вони швидше дозрівають й починають пліснявіти.
