За фен-шуєм, зона входу в дім вважається місцем де енергія впорядковується чи розсіюється, пише City Magazine. Ключі – це перший предмет, який ми кладемо на поверхні, як тільки переступаємо поріг дому.

Де потрібно тримати ключі вдома?

Коли ключі машинально кидаються на квитанції чи старі чеки, несвідомо підсилюється відчуття хаосу. Річ не у тому, що в ключах якась магічна сила, а в тому, що ми не відводимо чіткого місця цінним речам.

На символічному рівні ключі є доступом до безпеки. Коли ми ставимося до них недбало, то й життя проходить не так, як ми плануємо.

Ключі рекомендовано тримати біля входу у коридорі. У них має бути своє чітко відведене місце на вішалці чи в спеціальному кошику. Така дія дасть відчуття стабільності й контролю. Посудина для ключів з кераміки, металу чи дерева виглядає надійно, а дешевий пластик чи тріснуті предмети підсилюють відчуття знецінення.



Ключі мають мати порядок / Фото Pexels

Ключі не варто ховати в темних кутах, класти поруч зі сміттям, взуттям та великою кількістю листів. Достаток не любить безладу й нехтування.

Де не можна зберігати ключі?

Поширеною помилкою вважається зберігання ключів у шухлядах, які погано зачиняються. А якщо там ще й безлад, то за фен-шуєм така звичка може призвести до проблем з фінансами.

Не можна залишати ключі на кухні чи у спальні. Кухня – це простір для споживання, а ванна – простір для відновлення. Тримати ключі треба лише в одному відведеному місці. Така дрібниця сформує ставлення до порядку та стабільності.

