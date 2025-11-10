Як позбутися конденсату: прості підказки, щоб прибрати вологу з вікон та стін
- Для запобігання утворенню конденсату перевірте вентиляцію, підтримуйте вологість у межах 40 – 50%.
- Провітрюйте приміщення один раз на день або використовуйте осушувач повітря, щоб уникнути вологи, плісняви та пошкодження стін.
Конденсат – це проблема кожного помешкання в період опалювального сезону. Проблема може не здаватися фатальною, але якщо її ігнорувати – наслідки будуть саме такими.
Конденсація є поширеною причиною вогкості в просторі. Вона виникає, коли тепле, вологе повітря контактує з холодними поверхнями, такими як вікна, стіни або підлога, розповідає портал Homebook.
Це призводить до конденсації водяної пари та проникнення її в будівельні матеріали, що призводить до їх вологості. Ця проблема загострюється взимку, коли різниця температур між внутрішньою та зовнішньою частинами будівлі стає значною
Як позбутися конденсату?
Перевірте, чи ваша вентиляція працює належним чином. Також виміряйте рівень вологості у вашому будинку – він має бути на рівні 40 – 50%. Якщо все відповідає нормі, а на ваших вікнах все ще утворюється волога, то є домашніх засобів, які допоможуть вам зменшити "пітливість" вікон.
Конденсат може стати серйозною проблемою / Фото Freepik
Наприклад, можна нанести на вікна піну для гоління. Однак цей процес може бути тривалим, тому потрібно запастися терпінням. Також накопиченню води на склі може запобігти тонкий шар гліцерину.
Також в інтернеті можна натрапити на пропозиції намастити вікна цибулею або картоплею, але вдаватися до таких експериментів не варто – на склі будуть смуги, а запах точно не потішить.
Що стосується стін, то тут завдання складніше, адже конденсат буде не таким помітним. Принаймні один раз в день провітрюйте приміщення, щоб позбутися надлишку вологи. А якщо дозволяє бюджет – придбайте осушувач повітря, і тоді не треба буде переживати про вологу, плісняву та пошкоджені стіни, радить Home.
