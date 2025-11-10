Как избавиться от конденсата: простые подсказки, чтобы убрать влагу с окон и стен

Конденсат – это проблема каждого помещения в период отопительного сезона. Проблема может не казаться фатальной, но если ее игнорировать – последствия будут именно такими.

Конденсация является распространенной причиной сырости в пространстве. Она возникает, когда теплый, влажный воздух контактирует с холодными поверхностями, такими как окна, стены или пол, рассказывает портал Homebook.

Это приводит к конденсации водяного пара и проникновению его в строительные материалы, что приводит к их влажности. Эта проблема обостряется зимой, когда разница температур между внутренней и внешней частями здания становится значительной

Как избавиться от конденсата?

Проверьте, работает ли ваша вентиляция должным образом. Также измерьте уровень влажности в вашем доме – он должен быть на уровне 40 – 50%. Если все соответствует норме, а на ваших окнах все еще образуется влага, то есть домашние средства, которые помогут вам уменьшить "потливость" окон.

Конденсат может стать серьезной проблемой / Фото Freepik

Например, можно нанести на окна пену для бритья. Однако этот процесс может быть длительным, поэтому нужно запастись терпением. Также накопление воды на стекле может предотвратить тонкий слой глицерина.

Также в интернете можно встретить предложения намазать окна луком или картофелем, но прибегать к таким экспериментам не стоит – на стекле будут полосы, а запах точно не порадует.

Что касается стен, то здесь задача сложнее, ведь конденсат будет не таким заметным. По крайней мере один раз в день проветривайте помещение, чтобы избавиться от избытка влаги. А если позволяет бюджет – приобретите осушитель воздуха, и тогда не надо будет переживать о влаге, плесени и поврежденных стенах, советует Home.

