Ялинка сиплеться вже на другий день: що миттєво врятує ситуацію
- Щоб ялинка довше залишалася свіжою, важливо контролювати температуру в кімнаті, уникати прямих сонячних променів і підтримувати вологість повітря.
- Додавання солі та цукру у воду, а також кілька монет у підставку, може допомогти ялинці довше зберігати свіжий вигляд.
Різдво швидко наближається, і багато домівок починають прикрашати різдвяними прикрасами. Жива ялинка створює в домі особливий настрій.
Запах хвої, м’яке світло і відчуття свята, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. Жива, ароматна ялинка виглядає вражаюче, але має один недолік: вона швидко свої голки.
Цікаво Потішать око: які кімнатні рослини треба перенести на зиму на балкон
Як врятувати ялинку?
Жива ялинка завжди створює в домі особливу атмосферу, але водночас потребує уважного ставлення. Важливе кожне дрібне рішення – від температури в кімнаті до того, як часто ви підливаєте воду.
Оптимально, щоб повітря трималося в межах 18 – 22 градусів. Ялинку краще не ставити поруч із батареями, каміном чи там, де падає пряме сонячне світло. Додаткове зволоження повітря також допоможе дереву довше залишатися свіжим.
Слідкуйте, щоб у підставці завжди була вода. Є простий спосіб підтримати дерево – додати у воду кілька інгредієнтів. Для сповільнення опадання хвої підійде суміш солі та цукру: достатньо двох-трьох столових ложок на літр води. Такий розчин працює як природне підживлення й допомагає ялинці довше виглядати пишною.
До речі, знайти штучні ялинки та сосни за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, новорічні іграшки та прикраси і купу всього для святкового декору. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна
Є ще один маленький прийом – кинути у підставку кілька монет. Мідь стримує розвиток бактерій, грибків і водоростей, завдяки чому вода довше лишається чистою.
Як довго ялинка може простояти в оселі?
Зрізані дерева, звичайно, менш витривалі, ніж ті, що пересаджують разом із корінням, про що зазначає Home. Найдовше зберігають свіжість саме ялиці.
Звичайні ж ялини можуть тішити господарів приблизно 3 – 5 тижнів – за умови, що їх зрубали безпосередньо перед продажем і що за ними доглядають належним чином.
Корисні підказки
- Двері у спальню взимку треба тримати прочиненими – ефект вас приємно здивує.
- А якщо сковорідки після миття все одно здаються жирними, то зарадити проблемі допоможе цей секрет.
Часті питання
Які умови потрібні для того, щоб жива ялинка залишалася свіжою якомога довше?
Жива ялинка потребує уважного догляду — важливо підтримувати температуру в межах 18–22 градусів, уникати розміщення біля батарей, камінів або під прямим сонячним світлом, а також забезпечити додаткове зволоження повітря. У підставці завжди має бути вода, до якої можна додати сіль і цукор для підживлення.
Які інгредієнти можна додати у воду для підставки ялинки, щоб вона довше залишалася свіжою?
У воду для підставки ялинки можна додати суміш солі та цукру — дві-три столові ложки на літр води. Це допомагає сповільнити опадання хвої і підтримує дерево свіжішим.
Скільки часу може простояти зрізана ялинка в оселі за належного догляду?
Звичайні ялини можуть тішити господарів приблизно 3–5 тижнів за умови, що їх зрубали безпосередньо перед продажем і що за ними доглядають належним чином.