Цей режим прання є найгіршим: може зіпсувати одяг та пральну машину

Режим швидкого прання для багатьох видається ідеальним рішенням, коли бракує часу, але використовувати його постійно – погана ідея. Фахівці кажуть, що такий цикл здатен пошкодити одяг й має поганий вплив на пральну машинку.

Режим швидкого прання є зручним лише у випадку, коли терміново потрібна річ або одяг треба лише трохи освіжити, якщо його одягнули лише один раз, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Втім, для регулярного прання такий метод зовсім не підходить.

Чому не варто використовувати режим швидкого прання?

Швидкий цикл прання є різним, тут все залежить від моделі пральної машини. Для скорочення тривалості програми, виробники зменшують кількість полоскань чи прибирають проміжні віджимання. Через це речі очищуються гірше.

Такий режим варто використовувати лише для чистих речей, без забруднень, якщо вони мають поганий запах. А от для повноцінного очищення речей цього недостатньо.

Швидкий цикл прання триває від 15 до 45 хвилин, тому українці почали його все частіше вмикати у зв’язку з відключеннями світла, щоб швидко випрати речі. У результаті, одяг буде гарно пахнути, але зовсім не буде випраним так, як треба.



Від швидкого циклу прання варто відмовитися / Фото Pexels

Коротке прання має ще одну проблему – на тканинах часто залишаються залишки від мийних засобів. Постійне прання лише погіршить зовнішній вигляд одягу й викличе подразнення шкіри.

Окрім того, постійне використання коротких програм шкодить пральній машині. Нестача води та часу в барабані накопичує залишки порошку, бруду й вологи. Це може спричинити неприємний запах. Саме тому радять швидше прання вмикати лише в окремих випадках для освіження речей.

До слова, на пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть не такими помітними. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Які ще поради варто знати?