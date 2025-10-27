Не викидайте зів’ялі пелюстки троянд – вони є "золотом" для смородини та малини

Наприкінці жовтня більшість кущів троянд вже повністю зів’янули, тому напівживі квіти дачники просто зрізають та викидають. Втім, позбуватися від пелюсток не обов’язково, оскільки є гарний варіант їхнього використання.

Під час цвітіння троянди накопичують у квітах безліч корисних речовин, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". У бутонах містяться органічні кислоти, вітаміни групи В та мікроелементи – цинк, мідь та залізо.

Чому не варто викидати зів’ялі квіти троянд?

Після ферментації пелюстки перетворюються на натуральне підживлення, тому його корисно застосовувати для рослин перед зимовим періодом. Щоб зробити із пелюсток настій, потрібно зібрати не лише їх, але й інші квіти. Це можуть бути зів’ялі айстри, флокси, гортензії чи чорнобривці. У цих квітах також міститься багато поживних речовин.

Рослини помістіть у пластикову чи скляну ємність та залийте теплою водою так, щоб рідина покрила суміш. Після цього накрийте ємність кришкою та залишіть в теплому місці на 2 тижні.



Троянди є цінним добривом / Фото Pexels

Через 14 днів розчин матиме характерний запах бродіння. Засіб потрібно процідити й використовувати для поливу під корінь плодових дерев – смородини, малини та аґрусу.

Якщо ж температура різко знизиться, то не варто виливати добриво в раковину. Вилийте його на компостну купу, щоб прискорити дозрівання компосту. Вже навесні у вас буде пухкий та цінний субстрат для ґрунту.

Видаляти старі квіти – важливий процес, який потрібно дотримуватися усім садівникам, пише Express. Щоб захистити троянди від хвороб, важливо прибрати старі бутони і засохлі листя, які можуть сприяти розвитку грибкових інфекцій. Видалення відмерлих частин рослини допомагає запобігти зараженню чорною плямистістю.

Який добривом скористатися восени?