Лайфхаки Секреты дачника Не выбрасывайте увядшие лепестки роз – они является "золотом" для смородины и малины
27 октября, 15:07
3

Не выбрасывайте увядшие лепестки роз – они является "золотом" для смородины и малины

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Увядшие лепестки роз можно использовать как натуральную подкормку для растений после ферментации.
  • Ферментированный настой из лепестков полезно применять для полива под корень таких растений, как смородина, малина и крыжовник.

В конце октября большинство кустов роз уже полностью увяли, поэтому полуживые цветы дачники просто срезают и выбрасывают. Впрочем, избавляться от лепестков не обязательно, поскольку есть хороший вариант их использования.

Во время цветения розы накапливают в цветах множество полезных веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". В бутонах содержатся органические кислоты, витамины группы В и микроэлементы – цинк, медь и железо.

Почему не стоит выбрасывать увядшие цветы роз?

После ферментации лепестки превращаются в натуральную подкормку, поэтому ее полезно применять для растений перед зимним периодом. Чтобы сделать из лепестков настой, нужно собрать не только их, но и другие цветы. Это могут быть увядшие астры, флоксы, гортензии или бархатцы. В этих цветах также содержится много питательных веществ.

Растения поместите в пластиковую или стеклянную емкость и залейте теплой водой так, чтобы жидкость покрыла смесь. После этого накройте емкость крышкой и оставьте в теплом месте на 2 недели.


Розы являются ценным удобрением / Фото Pexels

Через 14 дней раствор будет иметь характерный запах брожения. Средство нужно процедить и использовать для полива под корень плодовых деревьев – смородины, малины и крыжовника.

Если же температура резко снизится, то не стоит выливать удобрение в раковину. Вылейте его на компостную кучу, чтобы ускорить созревание компоста. Уже весной у вас будет рыхлый и ценный субстрат для почвы.

Удалять старые цветы – важный процесс, который нужно соблюдать всем садоводам, пишет Express. Чтобы защитить розы от болезней, важно убрать старые бутоны и засохшие листья, которые могут способствовать развитию грибковых инфекций. Удаление отмерших частей растения помогает предотвратить заражение черной пятнистостью.

Каким удобрением воспользоваться осенью?

  • Осенняя подкормка роз важна для яркого цветения на следующий год. Калийно-магниевое удобрение помогает растениям лучше перезимовать.

  • Подкормку следует проводить до снижения температуры почвы до 8 градусов, используя 25 граммов порошкового удобрения на 10 литров воды.

