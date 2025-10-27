Не выбрасывайте увядшие лепестки роз – они является "золотом" для смородины и малины
- Увядшие лепестки роз можно использовать как натуральную подкормку для растений после ферментации.
- Ферментированный настой из лепестков полезно применять для полива под корень таких растений, как смородина, малина и крыжовник.
В конце октября большинство кустов роз уже полностью увяли, поэтому полуживые цветы дачники просто срезают и выбрасывают. Впрочем, избавляться от лепестков не обязательно, поскольку есть хороший вариант их использования.
Во время цветения розы накапливают в цветах множество полезных веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". В бутонах содержатся органические кислоты, витамины группы В и микроэлементы – цинк, медь и железо.
Почему не стоит выбрасывать увядшие цветы роз?
После ферментации лепестки превращаются в натуральную подкормку, поэтому ее полезно применять для растений перед зимним периодом. Чтобы сделать из лепестков настой, нужно собрать не только их, но и другие цветы. Это могут быть увядшие астры, флоксы, гортензии или бархатцы. В этих цветах также содержится много питательных веществ.
Растения поместите в пластиковую или стеклянную емкость и залейте теплой водой так, чтобы жидкость покрыла смесь. После этого накройте емкость крышкой и оставьте в теплом месте на 2 недели.
Розы являются ценным удобрением / Фото Pexels
Через 14 дней раствор будет иметь характерный запах брожения. Средство нужно процедить и использовать для полива под корень плодовых деревьев – смородины, малины и крыжовника.
Если же температура резко снизится, то не стоит выливать удобрение в раковину. Вылейте его на компостную кучу, чтобы ускорить созревание компоста. Уже весной у вас будет рыхлый и ценный субстрат для почвы.
Удалять старые цветы – важный процесс, который нужно соблюдать всем садоводам, пишет Express. Чтобы защитить розы от болезней, важно убрать старые бутоны и засохшие листья, которые могут способствовать развитию грибковых инфекций. Удаление отмерших частей растения помогает предотвратить заражение черной пятнистостью.
Каким удобрением воспользоваться осенью?
Осенняя подкормка роз важна для яркого цветения на следующий год. Калийно-магниевое удобрение помогает растениям лучше перезимовать.
Подкормку следует проводить до снижения температуры почвы до 8 градусов, используя 25 граммов порошкового удобрения на 10 литров воды.
