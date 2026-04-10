Не поспішайте виривати: чому чистотіл на городі – це не бур'ян, а скарб
- Чистотіл на городі може служити природним інсектицидом, захищаючи рослини від шкідників і захворювань завдяки своїм алкалоїдам.
- Настої з чистотілу використовуються для обприскування рослин, обробка яких зменшує ризик фітофторозу і сприяє швидшому розкладанню органічних решток.
Часто чистотіл на грядках та присадибних ділянках виривають, проте його все ж таки варто зберегти. Виявляється, він здатен стримувати шкідників, підтримувати стан ґрунту та зменшити використання хімічних засобів.
Чистотіл – доволі цінна рослина, пише ТСН. Його природні компоненти здатні захищати культури від небажаних шкідників та захворювань, тому він вважається природним інсектицидом.
Чому не варто виривати чистотіл?
У соці чистотілу містяться активні речовини – алкалоїди, які згубно діють на багатьох шкідників. Завдяки настоям на основі чистотілу можна відлякати попелицю, гусінь, мурах, а також колорадського жука на початкових стадіях розвитку.
Обробка рослин допомагає контролювати їхню чисельність без шкоди для врожаю.
Чистотіл не варто виривати, оскільки він корисний / Фото з сайту "Дніпро Культура"
Як приготувати настій з чистотілу?
Для приготування засобу свіжу рослину (приблизно 1 кілограм) подрібнюють та заливають 10 літрами води, залишивши настоятися протягом доби. Після цього рідину проціджують і використовують для обприскування.
Обробку найкраще проводити ввечері, щоб уникнути пошкодження листя сонцем.
Чистотіл має антисептичні властивості. Настої з нього можуть знижувати ризик розвитку фітофторозу, борошнистої роси та різних видів плямистостей.
Подрібнений чистотіл додають у компост чи використовують як мульчу. Він сприяє швидшому розкладанню органічних решток та частково знезаражує ґрунт. Водночас важливо дотримуватися міри, щоб уникнути надлишку активних речовин.
Проте варто пам’ятати, що чистотіл – це отруйна рослина. Працюючи з ним варто використовувати рукавички, а настої не потрібно робити надто концентрованими, щоб не нашкодити рослинам.
Дедалі частіше дачники садять на городі чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають відлякувати кротів і зменшувати кількість шкідників, а також пригнічують розвиток грибкових захворювань і бур'янів. Найчастіше квіти висаджують поруч з картоплею, щоб вберегти її від колорадських жуків, яких відлякує запах чорнобривців.
Для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч також шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін та базилік.
Часті питання
Чому не варто виривати чистотіл зі свого городу?
Чистотіл містить активні речовини, які захищають культури від шкідників, таких як попелиця, гусінь, мурахи та колорадський жук — це робить його природним інсектицидом, корисним для збереження врожаю.
Як приготувати настій з чистотілу для обприскування рослин?
Необхідно подрібнити приблизно 1 кілограм свіжого чистотілу і залити його 10 літрами води. Залишити настоюватися протягом доби, після чого процідити рідину і використовувати для обприскування в вечірній час.
Які запобіжні заходи слід враховувати при використанні чистотілу?
Оскільки чистотіл — отруйна рослина, слід використовувати рукавички під час роботи з ним. Настої не повинні бути надто концентрованими, щоб не нашкодити рослинам.