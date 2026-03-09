Спалювати заборонено: що робити з сухостоєм, гілками та листям у березні

Спалювання листя навесні чи восени – одна з найгірших дій садівників. Таке "прибирання" після зими шкодить навколишньому середовищу, нищить ґрунт та біорізноманіття.

Навесні власники приватних ділянок беруться за прибирання сухостою, пише "Новини. Live". Часом його справді багато залишається після обрізки кущів та дерев. Попри численні заборони та навіть штрафи, деякі люди все одно позбуваються сухого листя завдяки спалюванні. Однак така дія є небезпечною.

Читатайте також Бур'яни зникнуть за 24 години: просте рішення, яке працює

Чому не можна спалювати сухостій?

Під час спалювання листя та сухої трави у повітря потрапляють важкі метали, оксиди азоту та канцерогенні сполуки. Разом з димом вони потрапляють в дихальні шляхи людини.

Крім того, спалювання сухостою може призвести до виникнення пожеж, які завдадуть шкоди людям, тваринам і рослинам. Також це може призвести до зниження родючості ґрунту, оскільки вогонь знищить корисні бактерії, комах і рослинність.



Траву не можна палити / Фото Pexels

За підпал сухої трави, рослинних залишків чи опалого листя в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Спалювання рослинності чи її залишків, а також листя у населених пунктах чи на смугах відходу доріг карається штрафом:

від 3060 до 6120 гривень – для громадян;

від 15 300 до 21 420 гривень – для посадових осіб.

Що робити з сухостоєм, гілками та листям?

Рослинні залишки варто утилізовувати безпечними способами. Один з найкращих варіантів – це компостування. Цей компост згодом можна використати як натуральне добриво для ґрунту.

Для цього потрібно підготувати компостну яму, у яку можна буде викладати рослинні відходи шарами. Час від часу її треба зволожувати й створити доступ до повітря. У компостну яму можна кидати залишки овочів та фруктів, скошену траву, опале листя, подрібнені гілки дерев і кущів, бур’яни, папір.

Водночас до компосту не можна додати кістки, молочні продукти, м’ясні та рибні відходи, пластик, гуму, штучні тканини. Якщо ж місця створювати компостну яму немає, тоді листя можна просто закопати в саду. З часом воно перегниє й стане природним добривом.

До слова, навесні не рекомендовано обрізати рослини, які формують квіткові бруньки в попередньому сезоні, таких як рододендрони, форзиція, гортензія, магнолія, молочай, бузок, калина та квітуча айва, пише Martha Stewart. А от брізка троянд навесні стимулює нові пагони, особливо у гібридних троянд, які цвітуть на пагонах поточного року.

Які ще поради варто знати садівникам?