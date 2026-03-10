Найбільші помилки обрізки, які заважають кущам цвісти: треба знати кожному садівнику

Садівники могли спостерігати за ситуацією, коли кущ виглядає здоровим, має багато зеленого листя, але зовсім не цвіте. Якщо навіть регулярний полив, підживлення й догляд не дають результатів, то причина ховається в неправильному часі обрізки.

У догляді за квітучими чагарниками, головне значення має не те, наскільки сильно їх обрізають, а коли саме це роблять, пише Good Housekeeping.

Залежно від того, де формуються квіткові бруньки, кущі умовно поділяють на три групи:

рослини, що утворюють квіти на торішніх пагонах (старій деревині);

кущі, які формують бутони на нових пагонах поточного року;

ремонтантні чагарники, здатні цвісти на старих і молодих гілках.

Знання того, до якої групи належить рослина у вашому саду, дасть розуміння, коли саме її варто обрізати.

Коли обрізати чагарники, що цвітуть на старій деревині?

У таких рослинах квіткові бруньки формуються ще під час попереднього сезону. Вони розквітають на початку весни, а майбутні квіти закладаються вже наприкінці літа. Якщо обрізати кущі занадто пізно, можна випадково зрізати бутони, які мали розквітнути наступного року.

До цієї групи належать: крупнолисті гортензії, дуболисті гортензії, бузок, форзиція, калина, азалія.

Коли обрізати: одразу після завершення цвітіння. Цей короткий період вважається найбезпечнішим для формування куща. Якщо робити це влітку, восени чи навесні, то рослина може пропустити сезон цвітіння.



Гортензії обрізають після цвітіння / Фото Pexels

Коли обрізати чагарники, що цвітуть на молодих пагонах?

Такі рослини утворюють бутони на нових пагонах, які з’являються навесні, а цвітуть влітку. Обрізка перед початком активного росту не шкодить рослині, вона навпаки може стимулювати рясніше цвітіння.

До групи рослин належать: волотисті гортензії, гладкі гортензії, креп-мірт, багато видів троянд.

Коли обрізати: найкраще це робити ранньою весною, ще до початку активного росту. Цей час допомагає сформувати міцні пагони й сприяє щедрому цвітінню. Якщо ж обрізати такі кущі одразу після літнього цвітіння, то це може погіршити їхню структуру й підвищити ризик пошкодження морозами.

Які чагарники цвітуть на старих і нових пагонах?

Деякі сучасні декоративні кущі виведені таким чином, щоб бути витривалими до помилок в догляді. Ремонтантні рослини можуть утворювати квіти на торішніх і нових гілках. Завдяки цьому вони мають кілька хвиль цвітіння впродовж сезону.

До них належать: гортензії Endless Summer, азалії Encore, троянди Knock Out, метеликовий кущ.

Коли обрізати: ранньою весною, коли лише починає з’являтися новий ріст. Проте з такими рослинами слід бути обережними, бо надто сильна обрізка може зменшити першу хвилю цвітіння.

Як зрозуміти, до якої групи належить кущ?

Навіть не всі садівники знають тип своєї рослини. У такому випадку варто орієнтуватися на час цвітіння. Рослини, що розквітають ранньою весною, зазвичай формують бутони на старих пагонах. Ті, що цвітуть влітку, частіше утворюють квіти на нових.

Як обрізати правильно кущі?

Дачники радять завжди використовувати чистий та добре заточений секатор. Спочатку видаляються сухі, пошкоджені чи хворі гілки. Незалежно від типу куща, корисно видаляти відцвілі квіти. Це допоможе підтримувати акуратний вигляд рослини та її подальше цвітіння.

Обрізка таких рослин, як рододендрони, форзиція, гортензія, магнолія, молочай, бузок, калина та квітуча айва навесні може призвести до втрати цвітіння, тому її слід проводити після цвітіння, пише Martha Stewart. Весняна обрізка троянд, особливо гібридних, сприяє появі нових пагонів і рясному цвітінню. Слід видалити слабкі чи пошкоджені пагони, формуючи відкриту чашу з коротких гілок.

