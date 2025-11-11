На кімнатних рослинах не буде сохнути листя: позбудьтеся однієї поширеної звички
- Недостатня вологість восени та взимку через опалення може пошкодити кімнатні рослини, особливо ті, що ростуть у вологому кліматі.
- Щоб захистити рослини, слід розмістити їх подалі від джерел тепла, згрупувати разом для створення мікроклімату, використовувати зволожувачі повітря та обприскувати їх водою.
Вже настають холодні місяці, і чимало людей збільшують опалення, аби зігрівати своє житло. Втім, це може дуже сильно нашкодити вашим рослинам.
Якщо ви помітили, що з настанням осені та зими починають в'янути, то причина може бути саме в опаленні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як захистити кімнатні рослини від в'янення?
Найбільший ворог ваших кімнатних рослин – це недостатня вологість у приміщенні, а вона найчастіше виникає саме восени та взимку, коли починає працювати опалення у квартирах. Листя стає хрустким, починає темнішати, а рослини навіть починають в'янути.
Навіть звичайного перебування рослини поряд з джерелом тепла може бути достатньо, аби завдати їй чимало шкоди. А ті люди, що мають підлогове опалення, можуть помітити, що постійний обігрів призводить до перегріву коренів та стресу рослини. А ось раптове охолодження підлоги після вимкнення світла також небажане – воно викликає у рослин шок.
Найбільше ризикують висиханням рослини, що в природних умовах ростуть у вологому кліматі – як-от папороті, калатеї та мирні лілії. Витриваліші рослини, наприклад, заміокулькаси та зміїні рослини, легше переносять сухе повітря, але з часом воно може виявитися згубним навіть для них.
Отож, що ж потрібно зробити, аби врятувати свої рослини від пожовтіння у листопаді? Передусім потрібно забрати їх якомога далі від батарей, обігрівачів чи печей. Спробуйте розмістити рослини на полицях, столиках чи у підвісних кашпо, аби на них не потрапляли прямі потоки теплого повітря, пише The Spruce.
Окрім того, подумайте про групування рослин в одному місці – це допоможе їм ділитися вологою та створювати природний мікроклімат. Також можна поставити невелику миску з водою біля рослин, аби підвищити рівень вологості. Не варто забувати взимку і про регулярне обприскування чи вмикання зволожувача повітря.
Якщо ви помітили, що на листі рослини з'явилися пошкоджені частини, панікувати не варто – потрібно тільки обрізати пошкоджені частини та перемістити рослини у більш стабільне вологе місце далі від джерел тепла.
Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?
