Лайфхаки Секрети дачника Чому гинуть кімнатні рослини вдома: експерт розкрив головну причину
24 березня, 13:34
Юлія Турелик
Основні тези
  • Експерт Петро Лемонов зазначає, що основною причиною загибелі кімнатних рослин є дефіцит світла, що призводить до уповільнення росту та ослаблення імунітету.
  • Для здорового росту рослин важливо забезпечити достатнє освітлення, що сприяє формуванню сильної кореневої системи та стійкості до стресів.

Кімнатні рослини чудово прикрашають інтер’єр у помешканні. Проте навіть найвитриваліші з них інколи починають в’янути без очевидної причини, однак експерт розповів, що вона все ж таки є.

Спеціаліст із догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов знає про них практично все. Він часто ділиться досвідом і практичними порадами щодо вирощування кімнатних рослин у своїх соціальних мережах. В інстаграмі за квітникарем вже стежать понад 17 тисяч прихильників.

Читайте також Для офісів та коридорів: які рослини ростуть навіть без природного світла

Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів про найпоширенішу причину загибелі кімнатних рослин у домашніх умовах

Чому гинуть кімнатні рослини?

За словами експерта, першочерговою причиною проблем із кімнатними рослинами найчастіше є дефіцит світла. Коли рослині бракує освітлення, у неї сповільнюється ріст, слабшає імунітет і не розвивається повноцінно коренева система.

У таких умовах рослина стає значно вразливішою і поступово слабшає. Це, своєю чергою, тягне за собою інші проблеми: підвищується ризик переливу, оскільки рослина повільніше споживає вологу, а також частіше з’являються хвороби та шкідники,
 – зазначив квітникар.

Тому при вирощуванні кімнатних рослин одним із найважливіших факторів є саме освітлення. Коли рослина отримує достатньо світла, вона активно росте, формує сильну кореневу систему і значно краще протистоїть різним стресам та захворюванням.


Рослинам необхідне освітлення / Фото Pexels

Пеперомія туполиста добре росте при слабкому освітленні, а листя залишаються яскраво-зеленими впродовж багатьох місяців, пише Real Simple. Пеперомія не потребує частого поливу та повноцінно росте при низькому рівні вологості.

Також чудово росте при непрямому світлі й витримує тривалий час слабкого освітлення епіпремнум золотистий. Підливати рослину потрібно лише тоді, коли підсохне ґрунт.

Які ще поради експерта варто знати?

Хто такий Петро Лемонов і чим він відомий?

Петро Лемонов — спеціаліст із догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом, який ділиться своїм досвідом у соціальних мережах. Він має понад 17 тисяч прихильників в Instagram.

Яка основна причина загибелі кімнатних рослин, за словами експерта?

Експерт вважає, що першочерговою причиною загибелі кімнатних рослин є дефіцит світла, що уповільнює їх ріст, знижує імунітет і не дозволяє розвиватися кореневій системі.

Які рослини Петро Лемонов рекомендує для маленьких квартир з обмеженим освітленням?

Петро Лемонов рекомендує для маленьких квартир такі компактні рослини, як Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum та Aglaonema з темно-зеленим листям, які можуть адаптуватися до помірного освітлення.