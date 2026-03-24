Чому гинуть кімнатні рослини вдома: експерт розкрив головну причину
Кімнатні рослини чудово прикрашають інтер’єр у помешканні. Проте навіть найвитриваліші з них інколи починають в’янути без очевидної причини, однак експерт розповів, що вона все ж таки є.
Спеціаліст із догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов знає про них практично все. Він часто ділиться досвідом і практичними порадами щодо вирощування кімнатних рослин у своїх соціальних мережах. В інстаграмі за квітникарем вже стежать понад 17 тисяч прихильників.
Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів про найпоширенішу причину загибелі кімнатних рослин у домашніх умовах
Чому гинуть кімнатні рослини?
За словами експерта, першочерговою причиною проблем із кімнатними рослинами найчастіше є дефіцит світла. Коли рослині бракує освітлення, у неї сповільнюється ріст, слабшає імунітет і не розвивається повноцінно коренева система.
У таких умовах рослина стає значно вразливішою і поступово слабшає. Це, своєю чергою, тягне за собою інші проблеми: підвищується ризик переливу, оскільки рослина повільніше споживає вологу, а також частіше з’являються хвороби та шкідники,
– зазначив квітникар.
Тому при вирощуванні кімнатних рослин одним із найважливіших факторів є саме освітлення. Коли рослина отримує достатньо світла, вона активно росте, формує сильну кореневу систему і значно краще протистоїть різним стресам та захворюванням.
Рослинам необхідне освітлення / Фото Pexels
Пеперомія туполиста добре росте при слабкому освітленні, а листя залишаються яскраво-зеленими впродовж багатьох місяців, пише Real Simple. Пеперомія не потребує частого поливу та повноцінно росте при низькому рівні вологості.
Також чудово росте при непрямому світлі й витримує тривалий час слабкого освітлення епіпремнум золотистий. Підливати рослину потрібно лише тоді, коли підсохне ґрунт.
Які ще поради експерта варто знати?
Петро Лемонов рекомендує для маленьких квартир вибирати компактні рослини, такі як Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum та Aglaonema з темно-зеленим листям, які можуть адаптуватися до помірного освітлення.
Рослини, що підходять для тих, хто забуває про полив: Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Crassula ovata.
