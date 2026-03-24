Чому гинуть кімнатні рослини вдома: експерт розкрив головну причину

Кімнатні рослини чудово прикрашають інтер’єр у помешканні. Проте навіть найвитриваліші з них інколи починають в’янути без очевидної причини, однак експерт розповів, що вона все ж таки є.

Спеціаліст із догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов знає про них практично все. Він часто ділиться досвідом і практичними порадами щодо вирощування кімнатних рослин у своїх соціальних мережах. В інстаграмі за квітникарем вже стежать понад 17 тисяч прихильників.

Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів про найпоширенішу причину загибелі кімнатних рослин у домашніх умовах

Чому гинуть кімнатні рослини?

За словами експерта, першочерговою причиною проблем із кімнатними рослинами найчастіше є дефіцит світла. Коли рослині бракує освітлення, у неї сповільнюється ріст, слабшає імунітет і не розвивається повноцінно коренева система.

У таких умовах рослина стає значно вразливішою і поступово слабшає. Це, своєю чергою, тягне за собою інші проблеми: підвищується ризик переливу, оскільки рослина повільніше споживає вологу, а також частіше з’являються хвороби та шкідники,

– зазначив квітникар.

Тому при вирощуванні кімнатних рослин одним із найважливіших факторів є саме освітлення. Коли рослина отримує достатньо світла, вона активно росте, формує сильну кореневу систему і значно краще протистоїть різним стресам та захворюванням.



Рослинам необхідне освітлення / Фото Pexels

Пеперомія туполиста добре росте при слабкому освітленні, а листя залишаються яскраво-зеленими впродовж багатьох місяців, пише Real Simple. Пеперомія не потребує частого поливу та повноцінно росте при низькому рівні вологості.

Також чудово росте при непрямому світлі й витримує тривалий час слабкого освітлення епіпремнум золотистий. Підливати рослину потрібно лише тоді, коли підсохне ґрунт.

