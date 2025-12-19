Фольга, 5 хвилин – і ваш холодильник не намерзатиме: лайфхак на мільйон

Намерзання холодильника – це проблема, з якою стискаються усі. Більше ніякого розвантаження та вимикання – вчимося уникати цих труднощів за допомогою підручних засобів.

Намерзання холодильника – поширена проблема, яка за кілька місяців додає чимало турбот. Як позбутися її в корені – розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.

Чому холодильник намерзає?

Уся проблема в конденсаті. Він осідає на стінках холодильника та морозильної камери. Оскільки виходу для нього не має, з часом він перетворюється на лід.

Намерзання – поширена проблема / Фото ВСЛ

Потім лід накопичується – і ось вже ваші продукти на стінки огорнуті льодом. Доводиться виймати все і розморожувати холодильник, що займає багато часу та зусиль.

Як фольга вирішить проблему?

Усе просто – наклейте квадратики фольги у тих місцях на стінках, де ви помітили утворення льоду. Цей матеріал не дозволить конденсату накопичуватися на стінках.

А якщо лід таки утвориться, то куди легше буде викинути шматок фольги та поставити новий, аніж розморожувати цілий холодильник.

Як це дозволить зекономити?

У намороженій морозилці компресор змушений працювати інтенсивніше. Це веде до споживання більшої кількості електрики та скорочення терміну служби холодильника, розповідає Onet.

Завдяки фользі температура морозилки залишатиметься більш стабільною. Ваш холодильник добре працюватиме та довго служитиме.

