Лайфхаки Хитрости на каждый день Фольга, 5 минут – и ваш холодильник не будет намерзать: лайфхак на миллион
19 декабря, 22:05
2

Фольга, 5 минут – и ваш холодильник не будет намерзать: лайфхак на миллион

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Наклеивание фольги на стенки холодильника поможет избежать намерзания льда, предотвращая накопление конденсата.
  • Использование фольги будет способствовать более стабильной работе холодильника и экономии электроэнергии, продлевая его срок службы.

Замерзание холодильника – это проблема, с которой сталкиваются все. Больше никакой разгрузки и выключения – учимся избегать этих трудностей с помощью подручных средств.

Намерзание холодильника – распространенная проблема, которая за несколько месяцев добавляет немало хлопот. Как избавиться от нее в корне – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps.

Почему холодильник намерзает?

Вся проблема в конденсате. Он оседает на стенках холодильника и морозильной камеры. Поскольку выхода для него нет, со временем он превращается в лед.

Намерзание – распространенная проблема / Фото ВСЛ

Затем лед накапливается – и вот уже ваши продукты на стенки окутаны льдом. Приходится вынимать все и размораживать холодильник, что занимает много времени и усилий.

Как фольга решит проблему?

Все просто – наклейте квадратики фольги в тех местах на стенках, где вы заметили образование льда. Этот материал не позволит конденсату накапливаться на стенках.

А если лед таки образуется, то куда легче будет выбросить кусок фольги и поставить новый, чем размораживать целый холодильник.

Как это позволит сэкономить?

В намороженной морозилке компрессор вынужден работать интенсивнее. Это ведет к потреблению большего количества электричества и сокращению срока службы холодильника, рассказывает Onet.

Благодаря фольге температура морозилки будет оставаться более стабильной. Ваш холодильник будет хорошо работать и долго служить.

