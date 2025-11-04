Більше шкоди, аніж користі: яку каструлю потрібно викинути негайно

Посуд – це наш щоденний помічник, але у деяких випадках він може стати справжньою проблемою. Наприклад, якщо у вас збереглася емальована каструля – її краще позбутися вже найближчим часом.

Новий емальований посуд має велику популярність, але старого посуду з таким покриттям краще позбутися, а особливо це стосується каструль. Чому так – розповідає 24 Канал з посиланням на Choice.

Чому емальовану каструлю краще викинути?

Емаль – дуже чутливий матеріал. Різкий перепад температур, пригорання, довге замочування в холодній воді – і покриття уже пошкоджене. Тріщини та сколи можуть бути непомітними для ока або виглядати цілком безпечними, але це дуже поширена омана.

Емаль дуже легко пошкодити / Скриншот з відео

Після цього метал під покриттям буде окислюватися та виділяти шкідливі речовини, які будуть осідати на вашій їжі. Якщо це триватиме довго – ваше здоровʼя точно не подякує за такий подарунок.

Так, теоретично емаль можна відновити, але користувачі Reddit радять не витрачати на це свій час. Немає жодної гарантії, що покриття стане безпечним, а ілюзія може зіграти з вами злий жарт. Тому краще обирати сучасний посуд та не залишити емальовані каструлі у минулому.

Цікаві спостереження