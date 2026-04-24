Листя розсади – серйозна загроза : дачники розповіли, що з цим робити

Побіління листя розсади – це тривожний сигнал, який не варто ігнорувати. Найчастіше з такою проблемою стикаються томати, але схожа реакція може виникати й серед інших овочевих культур.

Щоб не втратити майбутній урожай, важливо якомога швидше зрозуміти причину, оскільки підхід до лікування сонячних опіків та грибкових хвороб абсолютно різний, зазначають експерти з University of Maryland Extension.

Чому у розсади біліє листя?

Сонячний опік молодих рослин

У більшості випадків причиною побіління листя одразу після посадки є сонячний стрес. Це стається через те, що розсада, яка вирощувалася у домашніх умовах, буквально не звикла до прямого сонця.

Різке потрапляння під активне ультрафіолетове випромінювання може пошкодити хлорофіл, тому листя втрачає колір, і виглядає вигорілим.

Щоб уникнути цього фахівці радять тимчасово притінювати грядку нетканим матеріалом, щоб зменшити інтенсивність світла. Пошкоджене листя вже не відновиться, але кущ можна підтримати стимуляторами росту, які застосовують кілька разів з перервами в тиждень.

Грибкові хвороби

Якщо листя біліє вже у дорослих рослин, які встигли укріпитися в ґрунті, то зміна кольору пов’язана не з сонцем, а грибковими інфекціями. Вони швидко поширюються у вологому та теплому середовищі.



Найчастіше біле листя є ознакою ураження грибка / Фото Pinterest

Білуватими утвореннями з нижнього боку листя проявляється бура плямистість. Для стримування поширення потрібно обробити рослини спеціальними засобами.

У вологих та прохолодних ділянках у такий спосіб проявляється біла гниль, яка уражає стебла й плоди, викликаючи білий наліт біля основи рослини. Такі кущі вже не підлягають відновленню, тому їх просто видаляють, щоб не заразити інші.

Також серед популярного грибкового захворювання, яке з’являється на зворотному боці листя, може бути борошниста роса. Її позбуваються, видаливши уражені ділянки, а для профілактики використовують спеціальні фунгіцидні засоби.

Martha Stewart пише, що для обробки проти борошнистої роси можна приготувати домашній розчин. Він складається з 1 столової ложки крохмалю, половини чайної ложки засобу для миття посуду та 3 літрів води. Суміш треба наносити на листя й стебла раз на день, поки рослина не відновиться.

Біла плямистість теж починається з дрібних темних точок, які поступово розростаються. Уражене листя видаляють, а рослини обробляють біопрепаратами.

За словами фахівців, побіління листя – це завжди сигнал, що рослина перебуває у стресі чи уражена хворобою. Успіх у відновленні залежить у швидкому визначенні причини та умовах вирощування.

