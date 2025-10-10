Окрім того, що таргани мають відверто огидний вигляд, вони ще й завдають шкоди людині, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Шкідники переносять на лапах бактерії, віруси та паразитів. Також вони здатні псувати їжу, тому на кухні від них треба все ретельно ховати.

Як позбутися тарганів?

Натуральною альтернативою хімічним інсектицидам вважаються ефірні олії, які мають помітний вплив на їхню нервову систему й не дають їм спокійно перебувати у квартирі чи будинку. Як тільки шкідники відчувають один із 5 ароматів – стараються якнайшвидше покинути оселю.

Олія розмарину

Розмарин має насичений аромат, який настільки дратує нервову систему тарганів, що навіть здатен призвести до їхньої загибелі. Замість олії можна скористатися альтернативою й розмістити кілька гілок розмарину в тих місцях, де з’являються комахи. Для використання олії, кілька крапель треба розвести у воді, а тоді розпилити біля дверей, вікон, шаф чи плінтусів.

Олія орегано

Таргани важко переносять гострий запах олії орегано. Фахівці радять капнути кілька крапель на ватні диски й розкласти в кутках чи між меблями. Процедуру варто повторювати раз на тиждень.



Ефірні олії відлякують тарганів / Фото Pexels

Олія евкаліпта

Запах олії евкаліпта збиває тарганів з пантелику. Через неї вони втрачають орієнтацію й не можуть нормально харчуватися. Ефірну олію потрібно змішати з водою й використовувати як спрей на кухні та ванній кімнаті.

Олія м’яти

Ментоловий аромат на тарганів діє як сильний нейротоксин, паралізуючи їхню активність. Розчин м’ятної олії треба розпилити біля входу, вікон чи вентиляційних отворів, щоб створити природний бар’єр.

Олія деревію

Деревій має солодкуватий аромат, тож теж допомагає відлякувати тарганів. Щоб посилити ефект, треба змішати його з олією розмарину чи м’яти. Нанести засіб на ватні диски й розкласти в проблемних зонах.

Видання Southern Living пише, що позбутися тарганів можна завдяки борній кислоті. Коли приманка прилипає до їхнього тіла, а потім потрапляє всередину, то атакує нервову систему. Перевага борної кислоти полягає ще й в тому, що засіб здатен знищити навіть відкладення яєць тарганів, які ще не вилупилися.

