Одна поширена помилка псує крани та змішувачі: майже усі її роблять
- Полірований нікель не можна чистити засобами для скла та оцтом, оскільки це може пошкодити покриття.
- Крани найкраще очищати звичайною теплою водою та м'якою ганчіркою, використовуючи засіб для миття посуду при необхідності.
Під час прибирання ванної протирання змішувачів, головки душу та кранів – це майже останнє, що робить більшість людей. А чимало не згадують про них взагалі.
Ті ж люди, що протирають крани та дбають про їхню чистоту, можуть робити одну дуже поширену помилку, що призводить до їхнього псування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.
Як не можна чистити крани?
Полірована нікелева фурнітура дуже популярна у ванних кімнатах – але якщо пошкодити полірований нікель під час прибирання, відновити покриття самостійно вже не вдасться. У такому випадку доведеться піти до магазину, аби купити новий змішувач чи кран.
Найбезпечніший спосіб очистити полірований нікель – це звичайна тепла вода. Але у випадку, якщо доводиться мати справу з дуже жорсткою водою та відкладеннями вапна, цього може бути недостатньо. Ось чого не варто робити – це оббризкувати фурнітуру засобом для чищення скла, адже він не поверне кранам дзеркальний блиск, а лише нашкодить.
Річ у тому, що засоби для скла містять деякі хімічні речовини, які можуть призвести до відшаровування покриття на кранах. І уникати варто також і домашніх засобів на основі оцту – вони є кислотними та можуть містити й інші інгредієнти, що можуть пошкодити покриття.
Є й кілька інших засобів, які точно не слід використовувати на кранах: відбілювач, медичний спирт чи будь-які абразивні засоби для чищення.
Чим почистити крани?
Найкращим засобом для чищення полірованого нікелю є звичайнісінька тепла вода – фурнітуру просто потрібно промити нею та протерти м'якою ганчіркою, пише Martha Stewart.
А для того, аби прибрати пил та бруд, можна використати трохи звичайнісінького засобу для миття посуду. Головне – не допускати, аби мило залишилося на кранах, адже це призведе до стійкого мильного нальоту.
З яким прибиранням варто бути обережними?
