Одна распространенная ошибка портит краны и смесители: почти все ее делают

Во время уборки ванной протирание смесителей, головки душа и кранов – это почти последнее, что делает большинство людей. А многие не вспоминают о них вообще.

Те же люди, что протирают краны и заботятся об их чистоте, могут делать одну очень распространенную ошибку, что приводит к их порче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Интересно Зачем держать кошачий наполнитель на подоконнике в ноябре: интересный лайфхак

Как нельзя чистить краны?

Полированная никелевая фурнитура очень популярна в ванных комнатах – но если повредить полированный никель во время уборки, восстановить покрытие самостоятельно уже не удастся. В таком случае придется пойти в магазин, чтобы купить новый смеситель или кран.

Самый безопасный способ очистить полированный никель – это обычная теплая вода. Но в случае, если приходится иметь дело с очень жесткой водой и отложениями извести, этого может быть недостаточно. Вот чего не стоит делать – это обрызгивать фурнитуру средством для чистки стекла, ведь он не вернет кранам зеркальный блеск, а только навредит.

До речі, знайти крани та змішувачі за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Дело в том, что средства для стекла содержат некоторые химические вещества, которые могут привести к отслаиванию покрытия на кранах. И избегать стоит также и домашних средств на основе уксуса – они являются кислотными и могут содержать и другие ингредиенты, которые могут повредить покрытие.

Есть и несколько других средств, которые точно не следует использовать на кранах: отбеливатель, медицинский спирт или любые абразивные средства для чистки.

Чем почистить краны?

Лучшим средством для чистки полированного никеля является обычная теплая вода – фурнитуру просто нужно промыть ею и протереть мягкой тряпкой, пишет Martha Stewart.

А для того, чтобы убрать пыль и грязь, можно использовать немного обычного средства для мытья посуды. Главное – не допускать, чтобы мыло осталось на кранах, ведь это приведет к устойчивому мыльному налету.

С какой уборкой стоит быть осторожными?