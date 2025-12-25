В деках можна буде побачити відображення: ось як почистити їх від залишків їжі

Дека для духовки – це той посуд, миття якого викликає, певно, найбільше проблем. Зазвичай вони великі та не влазять у раковину, а це ще більше ускладнює процес.

Дека – це незамінний посуд і для запікання картоплі, і для випікання печива – але після усієї цієї їжі на них зазвичай залишаються жирні та пригорілі сліди, позбутися яких не так-то й просто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як почистити дека від залишків їжі?

Через те, що є чимало способів використовувати дека, і бруд, який може на них накопичуватися, також може бути зовсім різним. І якщо з деякими забрудненнями можна впоратися звичайною губкою та мийним засобом, то з деякими доведеться повозитися дещо довше.

Втім, є один засіб, який допоможе швидко позбутися і жиру, і застарілого бруду та пригорілих плям. Ще один плюс – для цього засобу потрібні лише натуральні продукти. замість того, аби братися за порошок чи мийний засіб, достатньо буде взяти два засоби, що вже є у вас в холодильнику – лимонний сік та харчову соду.

Лимон потрібно розрізати навпіл та добре вичавити з нього сік. Після цього всипте у нього харчову соду, аби утворити ідеальний натуральний скраб. Ці дві речовини потужні і окремо, а у поєднанні можуть впоратися практично з будь-якими плямами.

Ще одна перевага – засіб має приємний і свіжий аромат, а також чудово справляється з жиром. Але якщо у вас вдома не опинилося лимона, не біда – його можна легко замінити на білий оцет, пише Martha Stewart.

В такому випадку деко потрібно щедро засипати содою, а тоді трохи полити оцтом, аби утворилася піна. Ця реакція розм'якшить застарілий бруд, і його можна буде легко і швидко позбутися.

