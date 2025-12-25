В деках можно будет увидеть отражения: вот как почистить их от остатков пищи

Противень для духовки – это та посуда, мытье которой вызывает, пожалуй, больше всего проблем. Обычно они большие и не влезают в раковину, а это еще больше усложняет процесс.

Дека – это незаменимая посуда и для запекания картофеля, и для выпекания печенья – но после всей этой пищи на них обычно остаются жирные и пригоревшие следы, избавиться от которых не так-то и просто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как почистить противни от остатков пищи?

Из-за того, что есть немало способов использовать противни, и грязь, которая может на них накапливаться, также может быть совершенно разной. И если с некоторыми загрязнениями можно справиться обычной губкой и моющим средством, то с некоторыми придется повозиться несколько дольше.

Впрочем, есть одно средство, которое поможет быстро избавиться и от жира, и застарелой грязи и пригоревших пятен. Еще один плюс – для этого средства нужны только натуральные продукты. вместо того, чтобы браться за порошок или моющее средство, достаточно будет взять два средства, что уже есть у вас в холодильнике – лимонный сок и пищевую соду.

Лимон нужно разрезать пополам и хорошо выжать из него сок. После этого всыпьте в него пищевую соду, чтобы создать идеальный натуральный скраб. Эти два вещества мощные и по отдельности, а в сочетании могут справиться практически с любыми пятнами.

Еще одно преимущество – средство имеет приятный и свежий аромат, а также прекрасно справляется с жиром. Но если у вас дома не оказалось лимона, не беда – его можно легко заменить на белый уксус, пишет Martha Stewart.

В таком случае противень нужно щедро засыпать содой, а потом немного полить уксусом, чтобы образовалась пена. Эта реакция размягчит застарелую грязь, и от нее можно будет легко и быстро избавиться.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?