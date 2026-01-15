Як зігрітися у квартирі під час відключень світла: 5 порад, які рятують

Зима цього року досить холодна через мінусову температуру, а постійні відключення змушують українців шукати додаткові способи утеплення, коли не працюють батареї.

Швидко остигають старі будинки й квартири з центральним постачанням опалення, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вже через годину після вимкнення світла батареї стають холодними, а кімната швидко остигає.

Щоб вдома було тепло навіть тоді, коли не працюють радіатори, варто скористатися кількома лайфхаками, які допоможуть пережити холодні дні.

Як зігрітися у квартирі?

Електроковдра

Сучасні електроковдри можна підключати не лише до побутової електромережі, але й до павербанків. Якщо девайс заряджений, то ковдра нагріється вже за лічені хвилини. Цей варіант ідеально підійде для холодних ранків чи вечорів.



Електроковдра здатна добре зігріти тіло / Фото Freepik

Теплий плед

Навіть кілька шарів одягу не завжди здатні так зігріти, як теплий плед. Окутайтеся ним на ліжку чи за робочим столом, щоб відчути комфортну температуру. Завдяки його довжині, він добре зігріває все тіло.

Грілка

Класична грілка, яка наповнюється гарячою водою, тож здатна добре зігріти руки чи ноги, коли стане холодно. Перевага такої грілки в тому, що вона здатна гріти від 2 – 8 годин.

Кишенькова грілка

Така невеличка грілка є доволі ефективною. Вона довго зберігає тепло й поміщається в кишені чи рукавицях. В багатьох частою проблемою є холодні руки, тож ця річ підійде ідеально у випадку, коли вдома не працюватиме опалення.

Рукавички без пальців

Цей варіант підійде для тих людей, які працюють за ноутбуком. Вони зберігають тепло долонь, але не заважають друкувати, користуватися мишкою чи телефоном.

Як ще зберегти тепло у квартирі?

Фахівці радять використовувати стару ковдру, загорнуту у валик, для блокування протягу біля порогу, щоб зберегти тепло в будинку, йдеться на Фахівці радять використовувати стару ковдру, загорнуту у валик, для блокування протягу біля порогу, щоб зберегти тепло в будинку. Для додаткового збереження тепла можна використовувати спінений каучук для теплоізоляції вхідних дверей.

Які ще є корисні поради?