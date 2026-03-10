Тканинні ролети чи жалюзі: що обрати для кухні

Обираючи ролети чи жалюзі на кухню, потрібно зважати, чи зможуть вони витримати підвищений рівень вологи. Тут можуть не підійти варіанти, які стануть ідеальними для вітальні чи спальні.

Серед факторів, які варто враховувати при виборі: контроль освітлення, конфіденційність, простота у прибиранні, баланс стилю та зручності. Тож Architectural digest розповідає, який варіант обрати, залежно від особистих потреб.

Тканинні ролети vs жалюзі: на що звертати увагу при виборі

Перш ніж ухвалити рішення, слід проаналізувати свої запитати та зрозуміти, який варіант найкраще працюватиме на вашій кухні.

Стиль та дизайн

Тканинні ролети та жалюзі пропонують зовсім різну естетику.

Ролети часто обирають завдяки мінімалістичному та сучасному візуальному ефекту. Їх можна знайти у багатьох відтінках, а часто тканина також має стильні візерунки. Це допомагає ролетам "вписатися" в дуже сучасні інтер’єри.



Ролети дозволяють створити мінімалістичний дизайн / Фото Pexels

Натомість жалюзі завдяки горизонтальним чи вертикальним ламелям вирізняються структурованішим виглядом. Їх виготовляють з металу, пластику, штучного дерева чи дерева. Жалюзі підходять і для класичних, і для сучасних інтер’єрів.

Контроль світла

Ламелі у жалюзях дозволяють максимально точно контролювати кількість сонячного світла, що потрапляє в дім, і водночас зберігати конфіденційність. Втім, жалюзі створюють не однорідний потік світла, а окремі його промені – і на це слід зважати.



Жалюзі дозволяють контролювати освітленість / Фото Pexels

Натомість ролети доступні у прозорих, світлофільтрувальних та затемнювальних варіантах. Ось як працюють різні опції тканинних ролетів:

прозорі – забезпечують високу світлопроникність та приватність вдень, їх можна встановлювати у вітальні та на кухні;

– забезпечують високу світлопроникність та приватність вдень, їх можна встановлювати у вітальні та на кухні; світлофільтрувальні – розсіюють сонячне світло та створюють м’яке сяйво, яке чудово підійде для кухні;

– розсіюють сонячне світло та створюють м’яке сяйво, яке чудово підійде для кухні; затемнювальні – найкраще підходять для спалень, адже вони ефективно закривають практично усе світло, що могло б потрапити до кімнати.

Прибирання та обслуговування

Жалюзі періодично потрібно протирати від пилу м’якою ганчіркою або ж пилососити. Також вони потребують точкового очищення від плям, а з часом може виникнути потреба у заміні деяких ламелів чи шнурів. Тим часом тканинні ролети також слід регулярно витирати від пилу пір’яною щіткою чи пилососом і точково очищувати мийним засобом.

Важливо! Якщо на кухні часто тримається високий рівень вологості, до вибору матеріалу тканинних ролетів слід поставитися з особливою увагою. Ідеально підійдуть тканини, підсилені скловолокном та поліестер з акриловим покриттям, пише Homes&Gardens. Також краще підібрати відтінки, на якому не буде видно мокрих плям.

Конфіденційність

Найкращу конфіденційність забезпечують затемнювальні тканинні ролети – втім, для кухні вони не будуть найкращим варіантом, адже водночас блокуватимуть надто багато світла. Натомість для покращення приватності експерти радять поєднувати й ролети, і жалюзі зі шторами та тюлем, пише Houzz. Це дозволяє створити стильне, а також індивідуальне обрамлення вікон.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна легко почистити жалюзі – цим методом постійно користуються професіонали.