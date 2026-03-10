Тканевые ролеты или жалюзи: что выбрать для кухни

Выбирая ролеты или жалюзи на кухню, нужно учитывать, смогут ли они выдержать повышенный уровень влаги. Здесь могут не подойти варианты, которые станут идеальными для гостиной или спальни.

Среди факторов, которые стоит учитывать при выборе: контроль освещения, конфиденциальность, простота в уборке, баланс стиля и удобства. Поэтому Architectural digest рассказывает, какой вариант выбрать, в зависимости от личных потребностей.

Интересно Шапочки для душа теперь используют на кухне: гениальный лайфхак

Тканевые ролеты vs жалюзи: на что обращать внимание при выборе

Прежде чем принять решение, следует проанализировать свои запросы и понять, какой вариант лучше всего будет работать на вашей кухне.

А придбати жалюзі чи ролети під свій запит можна на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про жалюзі або ролети – з фото та відео. Це допоможе оцінити їхній реальний вигляд та якість ще до оформлення замовлення. Загалом на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Зокрема, все необхідне для дому.

Стиль и дизайн

Тканевые ролеты и жалюзи предлагают совершенно разную эстетику.

Ролеты часто выбирают благодаря минималистичному и современному визуальному эффекту. Их можно найти во многих оттенках, а часто ткань также имеет стильные узоры. Это помогает роллетам "вписаться" в очень современные интерьеры.



Ролеты позволяют создать минималистичный дизайн / Фото Pexels

Зато жалюзи благодаря горизонтальным или вертикальным ламелям отличаются более структурированным видом. Их изготавливают из металла, пластика, искусственного дерева или дерева. Жалюзи подходят и для классических, и для современных интерьеров.

Контроль света

Ламели в жалюзи позволяют максимально точно контролировать количество солнечного света, попадающего в дом, и одновременно сохранять конфиденциальность. Впрочем, жалюзи создают не однородный поток света, а отдельные его лучи – и это следует учитывать.



Жалюзи позволяют контролировать освещенность / Фото Pexels

Зато ролеты доступны в прозрачных, светофильтрующих и затемняющих вариантах. Вот как работают различные опции тканевых ролетов:

прозрачные – обеспечивают высокую светопроницаемость и приватность днем, их можно устанавливать в гостиной и на кухне;

– обеспечивают высокую светопроницаемость и приватность днем, их можно устанавливать в гостиной и на кухне; светофильтрующие – рассеивают солнечный свет и создают мягкое сияние, которое прекрасно подойдет для кухни;

– рассеивают солнечный свет и создают мягкое сияние, которое прекрасно подойдет для кухни; затемняющие – лучше всего подходят для спален, ведь они эффективно закрывают практически весь свет, что могло бы попасть в комнату.

Уборка и обслуживание

Жалюзи периодически нужно протирать от пыли мягкой тряпкой или пылесосить. Также они требуют точечной очистки от пятен, а со временем может возникнуть потребность в замене некоторых ламелей или шнуров. Между тем тканевые ролеты также следует регулярно вытирать от пыли перьевой щеткой или пылесосом и точечно очищать моющим средством.

Важно! Если на кухне часто держится высокий уровень влажности, к выбору материала тканевых ролетов следует отнестись с особым вниманием. Идеально подойдут ткани, усиленные стекловолокном и полиэстер с акриловым покрытием, пишет Homes&Gardens. Также лучше подобрать оттенки, на котором не будет видно мокрых пятен.

Конфиденциальность

Лучшую конфиденциальность обеспечивают затемняющие тканевые ролеты – впрочем, для кухни они не будут лучшим вариантом, ведь одновременно будут блокировать слишком много света. Зато для улучшения приватности эксперты советуют сочетать и ролеты, и жалюзи со шторами и тюлем, пишет Houzz. Это позволяет создать стильное, а также индивидуальное обрамление окон.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно легко почистить жалюзи – этим методом постоянно пользуются профессионалы.