Жовті плями зникнуть з унітазу за одну годину: налийте один копійчаний засіб
- Жовті плями на унітазі можна видалити, використовуючи оцет та харчову соду, які розчиняють вапняний наліт.
- Інший спосіб очищення включає використання лимонної кислоти, миючого засобу та окропу, які потрібно залишити в унітазі на годину або на ніч для застарілих плям.
Жовтні плями часто бувають на унітазі, раковині чи ванній, та здатні зіпсувати загальний вигляд. Щоб уникнути цих плям варто скористатися звичайними продуктами з вашої кухні.
Більшість плям з’являються через жорстку воду, в якій міститься багато кальцію та магнію, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли ці мінерали осідають на поверхні, то утворюють вапняний наліт, який з часом починає жовтіти.
Часто такі плями з’являються під обідком унітазу, біля зливу чи кранів, де довго застоюється вода. Уникнути серйозних забруднень можна завдяки регулярному прибиранні кілька разів на тиждень.
Як вивести жовті плями з ванної?
Щоб повернути ванній чи унітазу білий колір, потрібно скористатися оцтом та харчовою содою. Таке поєднання засобів чудово справляється з вапняним нальотом.
Спочатку вилийте скляну оцту в чашу унітазу, змастивши оцтом обідок та забруднені ділянки. Далі додайте харчову соду. Після цього почнеться шипіння – реакція, яка розчиняє наліт. Залишіть суміш на 10 – 60 хвилин, а тоді почистіть все йоржиком та змийте воду.
Жовті плями з туалета легко вивести / Фото Pexels
Для дуже стійких плям оцет можна залишити на всю ніч, а вранці все добре очистити. Якщо повторювати цю процедуру раз на тиждень, то унітаз матиме білосніжний колір без будь-якого неприємного запаху.
Чим ще можна відчистити наліт з унітаза?
Тікток-блогерка Софія Сізова розповіла ще один цікавий спосіб виведення нальоту з унітаза. За її словами, знадобиться 5 ложок лимонної кислоти, 0,5 столової ложки миючого засобу для посуду та 500 міліграмів окропу.
Все це треба залити в унітаз й залишити на годину, а для застарілих відкладень – на всю ніч. Дівчина зазначила, що завдяки такому методу увесь наліт добре розчиняється.
Видалення нальоту з унітаза: дивіться відео
Які ще поради варто знати?
Прочистити забиту трубу можна самостійно в домашніх умовах. Фахівці рекомендують використовувати механічні засоби, такі як вантуз, гнучкий трос або сантехнічна пружина для очищення забитих труб.
В унітаз не можна викидати нігті, тампони, волосся, паперові рушники та вологі серветки, оскільки вони можуть забити труби.
