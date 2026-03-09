Жовтих плям на матраці більше не буде: старі трюки, якими користуються господині

Жовта пляма на матраці – прикра неприємність, проте її можна досить легко виправити. Достатньо лише скористатися домашніми засобами для відновлення свіжості й чистоти.

Головною причиною плям на матраці є піт, який ми природним чином виробляємо під час сну, пише Interia Kobieta. Коли він проникає в матрац, то утворює жовті плями, які також можуть утворюватися від розлитих напоїв. Крім того, що ці плями непривабливо виглядають, вони ще й можуть стати розсадником бактерій та пилових кліщів.

Чим очистити матрац з плямами?

Харчова сода

Найефективнішим засобом для видалення плям вважається харчова сода. Її треба просто посипати на матрац, залишити на кілька годин, а тоді пропилососити. Сода не лише допомагає видалити плями, але й нейтралізує неприємні запахи й поглинає вологу.

Для більш стійких плям можна зробити пасту з харчової соди й оцту в однаковому співвідношенні. Цю суміш треба нанести на пляму, зачекати 30 хвилин, а після висихання видалити будь-які залишки й пропилососити матрац.

Лимонна кислота і сіль

Лимонна кислота та сіль – дует для стійких плям. Лимонний сік є натуральним відбілювачем, який ще й залишає приємний аромат на матраці. Для приготування розчину треба змішати лимонний сік з водою у співвідношенні 1:2 й нанести на пляму за допомогою тканини. Засіб варто залишити на кілька хвилин, а тоді протерти вологою тканиною. Для посилення ефекту до лимонного соку варто додати сіль у такій кількості, щоб утворилася паста.



Лимонна кислота виводить жовтизну з матраців / Фото Pinterest

Картопляний крохмаль

Свіжі, вологі та жирні плями найкраще виводити картопляним крохмалем. Цей продукт чудово поглинає вологу та жир. Достатньо лише посипати пляму крохмалем й залишити на кілька годин. Засіб поглине пляму й поганий запах.

Перекис водню

У боротьбі з плямами проти поту допоможе перекис водню. Його відбілюючі властивості роблять його ідеальним помічним засобом від стійких та жовтих плям. Для приготування ефективного розчину треба змішати 4 столові ложки харчової соди зі склянкою 3% перекису водню. Суміш вилийте в пляшку з розпилювачем й розпиліть на забруднену поверхню. Засобу треба дати час висохнути, а залишки харчової соди прибрати.

Профілактика є найкращим способом уникнення жовтих плям на матраці. Найпростіший спосіб – це придбати захисний чохол до матраца. Він забезпечує захисний бар’єр від вологи, поту й інших плям. Його легко знімати й прати в пральній машині.

Якщо регулярно пилососити матрац з використанням м'якої насадки, то можна його підтримувати завжди чистим та свіжим, пише Express. Сода використовується для абсорбування запахів та боротьби з бактеріями. Її посипають на матрац, залишають на кілька годин, а потім видаляють пилососом.

