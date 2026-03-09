Желтых пятен на матрасе больше не будет: старые трюки, которыми пользуются хозяйки
- Желтые пятна на матрасе могут быть вызваны потом или разлитыми напитками и могут стать рассадником бактерий и пылевых клещей.
- Для удаления пятен эффективными средствами являются пищевая сода, лимонная кислота с солью, картофельный крахмал и перекись водорода, а профилактикой является использование защитного чехла для матраса.
Желтое пятно на матрасе досадная неприятность, однако его можно довольно легко исправить. Достаточно лишь воспользоваться домашними средствами для восстановления свежести и чистоты.
Главной причиной пятен на матрасе является пот, который мы естественным образом вырабатываем во время сна, пишет Interia Kobieta. Когда он проникает в матрас, то образует желтые пятна, которые также могут образовываться от разлитых напитков. Кроме того, что эти пятна непривлекательно выглядят, они еще и могут стать рассадником бактерий и пылевых клещей.
Чем очистить матрас с пятнами?
Пищевая сода
Самым эффективным средством для удаления пятен считается пищевая сода. Ее надо просто посыпать на матрас, оставить на несколько часов, а потом пропылесосить. Сода не только помогает удалить пятна, но и нейтрализует неприятные запахи и поглощает влагу.
Для более стойких пятен можно сделать пасту из пищевой соды и уксуса в одинаковом соотношении. Эту смесь надо нанести на пятно, подождать 30 минут, а после высыхания удалить любые остатки и пропылесосить матрас.
Лимонная кислота и соль
Лимонная кислота и соль – дуэт для стойких пятен. Лимонный сок является натуральным отбеливателем, который еще и оставляет приятный аромат на матрасе. Для приготовления раствора надо смешать лимонный сок с водой в соотношении 1:2 и нанести на пятно с помощью ткани. Средство следует оставить на несколько минут, а потом протереть влажной тканью. Для усиления эффекта к лимонному соку следует добавить соль в таком количестве, чтобы образовалась паста.
Лимонная кислота выводит желтизну с матрасов / Фото Pinterest
Картофельный крахмал
Свежие, влажные и жирные пятна лучше всего выводить картофельным крахмалом. Этот продукт прекрасно поглощает влагу и жир. Достаточно лишь посыпать пятно крахмалом и оставить на несколько часов. Средство поглотит пятно и плохой запах.
Перекись водорода
В борьбе с пятнами против пота поможет перекись водорода. Ее отбеливающие свойства делают ее идеальным помощником от стойких и желтых пятен. Для приготовления эффективного раствора надо смешать 4 столовые ложки пищевой соды со стаканом 3% перекиси водорода. Смесь вылейте в бутылку с распылителем и распылите на загрязненную поверхность. Средству надо дать время высохнуть, а остатки пищевой соды убрать.
Профилактика является лучшим способом избежать желтых пятен на матрасе. Самый простой способ – это приобрести защитный чехол к матрасу. Он обеспечивает защитный барьер от влаги, пота и других пятен. Его легко снимать и стирать в стиральной машине.
Если регулярно пылесосить матрас с использованием мягкой насадки, то можно его поддерживать всегда чистым и свежим, пишет Express. Сода используется для абсорбирования запахов и борьбы с бактериями. Ее посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем удаляют пылесосом.
