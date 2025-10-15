Вивести характерний запах в кімнатах – можливо, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Фахівці розповіли, що саме потрібно зробити, щоб дім знову мав гарний запах.
Як позбутися неприємного аромату від тварин?
Приділіть час регулярному прибиранню. Спочатку пропилососьте й вимийте підлогу там, де тварина проводить найбільше часу. Далі треба випрати все, що накопичує запах – пледи, лежанки та подушки.
Рекомендовано обирати для прибирання не лише просто ароматизатори, а спеціальні засоби з нейтралізаторами запахів – вони не маскують, а видаляють причину.
Вивести поганий запах від тварин дуже просто / Фото Pexels
І не забувайте про самого улюбленця. Саме регулярна гігієна (купання та вичісування) – ключ до чистоти. А ще щоденне провітрювання є простим та дієвим кроком. Свіже повітря справді творить дива, тож в кімнаті може вивітритися не зовсім приємний запах.
Видання Better Homes & Gardens пише, що якщо нейтралізовує запахи з килимів чи ковролінів харчова сода. Її треба лише посипати й залишити на ніч, а зранку пропилососити. В іншому випадку можна змішати оцет та воду в однакових пропорціях, обприскати ділянку й насипати вже тоді зверху соду. До речей можна додати половину склянки соди до прання.
Чим почистити пляму на килимі?
Якщо на килимі є пляма, то для її очищення можна використовувати кукурудзяний крохмаль, який поглинає навіть олійні плями. Крохмаль потрібно залишити на плямі приблизно на 15 хвилин, а тоді пропилососити.
Альтернативний метод включає засіб з солі та соди в пропорції 1:2, або перекис водню 3% з водою, що наносяться на пляму перед очищенням ганчіркою.