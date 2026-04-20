Відчинити вікна – недостатньо: 3 лайфхаки, які виведуть запах їжі з кухні

Після приготування страв на кухні тривалий час може залишатися досить неприємний запах, особливо від риби чи м’яса. Щоб позбутися запаху – недостатньо просто відчинити вікна, потрібно буквально витягнути подразники з повітря.

Стійкий запах їжі неприємний ще й тим, що в’їдається у штори, килими та м’які меблі, пише City Magazine. Саме молекули жиру та спецій прилипають до пористої поверхні, тому протяг не вирішує проблему, оскільки хоч повітря й заміниться, проте молекули все одно залишаться в тканинах.

Існують прості та натуральні інгредієнти, які допомагають нейтралізувати неприємні запахи за лічені хвилинибез використання агресивних хімічних освіжувачів повітря.

Як позбутися від запахів під час приготування їжі?

Оцет + цитрусові

Оцтова кислота нейтралізує запахи, розщеплюючи основні молекули неприємних ароматів. Одразу після приготування потрібно поставити на плиту невелику ємність з водою, додати 100 мілілітрів оцту й скибочку лимона.

Суміші треба дати покипіти на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Отримана пара пошириться по всій кімнаті, оцет знищить запах їжі, а цитрусові залишать приємну свіжість.

Якщо боїтеся сильного запаху оцту, то можна додати у воду трішки гвоздики чи палички кориці.

Кавові зерна + харчова сода

Сода відома тим, що поглинає вологу й запахи. Треба розсипати її в кілька невеликих контейнерах і розставити у стратегічних місцях на кухні та в їдальні.

Для ще кращого ефекту видалення запахів можна використовувати кавові зерна. У каві міститься азот, який діє як нейтралізатор. Достатньо залишити чашку свіжозмеленої кави на стільниці чи швидко обсмажити кілька зерен на сухій сковороді.



Кава виводить поганий запах / Фото Pexels

Між іншим, неприємний запах на кухні може бути навіть через посудомийну машину, пише Express. Для усунення неприємного запаху в посудомийній машині рекомендується використовувати харчову соду, яка нейтралізує запахи та розчиняє бруд.

Для глибшого очищення посудомийної машини радять поєднувати соду з оцтом, щоб видалити вапняні відкладення та прихований бруд.

Трюк з мокрим рушником

Для миттєвого вирішення проблеми потрібен чистий кухонний рушник змочений у воді. Потрібно просто покрутити на повітрі цим рушником на кухні та в сусідніх кімнатах. Волога на рушнику захопить молекули запаху, що ширяться у повітрі.

