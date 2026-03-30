Як освіжити взуття за одну ніч: більше не буде смердіти

Якщо взуття починає неприємо пахнути після носіння, то справа не в матеріалі, а у волозі, що накопичується всередині. Саме вона створює ідеальні умови для появи запаху. Усунути проблему можна завдяки простому домашньому засобу.

Неприємний запах у взутті – це проблема, що знайома майже кожному з нас.

Читайте також Як обрати спортивний костюм: на що звернути увагу

Причиною поганого запаху є бактерії та грибки, які активно розмножуються в теплому чи вологому середовищі. Тому варто скористатися натуральним осушувачем, який не замаскує запах, а допоможе позбутися зайвої вологи з кросівок чи будь-якої іншої пари взуття.

Чим освіжити взуття?

Найкраще з проблемою справляється звичайний білий рис. Він добре вбирає зайву вологу з повітря та матеріалів. Якщо помістити його всередину взуття, то він поступово висушить його зсередини, знищивши всі бактерії, які створюють різкий запах.



Та якщо рис осушує, то ефірні олії допомагають нейтралізувати запах та діють як природний антисептик. Для взуття підійде олія чайного дерева, евкаліпт, лаванда та перцева м’ята.

Виготовити домашній освіжувач дуже просто. Вам знадобляться лише старі бавовняні шкарпетки чи невеликі тканинні мішечки.

Всередину шкарпетки потрібно насипати кілька ложок сухого рису й додати 10 – 15 крапель ефірної олії, а тоді щільно зав’язати. Після цього покладіть їх у взуття й залишіть на ніч.

До ранку рис вбере усю вологу, а всередині залишиться приємний свіжий аромат. Такі мішечки можна використовувати тривалий час, потрібно лише час від часу додавати всередину кілька крапель олії.

Як ще можна вивести неприємний запах зі взуття?

Для швидкого сушіння взуття після дощу або коли воно вологе, експерти радять використовувати паперові рушники чи газети, пише Better Homes&Gardens. Усунути неприємний запах допоможуть цитрусові шкірки або спирт. Шкірки лише треба покласти у взуття на ніч, а спиртом достатньо збризкати устілки.

Що ще варто прочитати?