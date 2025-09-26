Поганий запах у шафі не лише приносить дискомфорт, але й здатен зіпсувати випрану білизну. У певних випадках від такого запаху може неприємно пахнути навіть кімната. Усунути проблему можна завдяки простим методам.

Найчастіше затхлість відчувається через підвищену вологість, погану вентиляцію, плісняву чи вогкий одяг, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Від затхлого запаху потрібно позбуватися, бо він вбирається в речі, а провітрювання не завжди здатне допомогти.

Як позбутися затхлого запаху одягу?

Фахівці радять час від часу залишати дверцята шафи відчиненими та відчиняти вікно. Уникнути вологості допоможе осушувач повітря, особливо корисним він є в невеликих приміщеннях.

Полиці та дверцята варто помити миючим засобом й витерти на сухо. Після цього треба покласти в шафу невеличку ємність з харчовою содою, яка допомагає поглинути вологу й запахи. Змінювати її на нову варто кожного місяця.



Запах вологості з одягу можна вивести / Фото Pexels

Додатково після цих кроків можна спробувати розкласти по полицях поглиначі запаху або ароматичні саше. Гарно відводить запах аромат лаванди та кави.

Якщо ж неприємно пахне взуття, тоді всередину можна покласти шматочок сухого мила чи спеціальний дезодорант.

Видання Southern Living рекомендує випрати одяг з неприємним запахом у пральній машині при високій температурі з додаванням оцту. Полиці також можна додатково протерти розчином оцту й води.

